Дипломати E3 зустрілися з представниками МЗС Росії

Посли Франції, Німеччини та Великої Британії прибули на зустріч до Міністерства закордонних справ Росії.

Про це повідомило російське зовнішньополітичне відомство.

МЗС РФ не уточнило причину зустрічі та не надало додаткових подробиць. Водночас відомство опублікувало відео, на якому дипломати прибувають до будівлі міністерства в центрі Москви, повідомляє Reuters.

Реклама

Реклама

Зустріч відбулася через кілька днів після переговорів лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

Під час переговорів сторони підтримали заклик до припинення вогню та погодили спільний підхід до можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

Зокрема, учасники зустрічі заявили, що нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для переговорного процесу. Також вони висловилися за надання Україні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки, включно з можливим розміщенням багатонаціональних сил.

Крім того, сторони підтвердили позицію щодо збереження заморожених російських активів до моменту, коли Росія компенсує Україні збитки, завдані війною.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін заявив, що пропозиції президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання можуть допомогти припинити бойові дії, однак загалом Москва продовжує дотримуватися жорсткої позиції щодо умов завершення війни.