Рубіо заявив, що для завершення війни в Україні потрібні “нові ідеї”

Для подолання глухого кута в переговорах про завершення війни Росії проти України необхідно запропонувати «нові ідеї та концепції». Сполучені Штати готові відіграти позитивну роль, якщо для цього виникнуть відповідні умови.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Манілі, повідомляє The Guardian.

За словами Рубіо, пропозиції, які обговорювалися раніше, на той момент були неприйнятними для України. На його думку, тепер вони могли б бути для Києва ще менш прийнятними.

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«Якщо мир настане, то завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям. Ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і форматі, якщо з’явиться така можливість», — заявив держсекретар США.

Рубіо зазначив, що під час зустрічі з Лавровим провів «хорошу і відверту розмову» про російське вторгнення в Україну. Він наголосив, що припинення війни потребуватиме рішення, з яким погодяться і Україна, і Росія.

За його словами, такого результату неможливо досягти під час однієї пресконференції або однієї зустрічі. Для цього знадобиться значна дипломатична робота.

Держсекретар також заявив, що політика США щодо постачання озброєння Україні не змінилася. Він не підтвердив твердження російської сторони про те, що Вашингтон нібито має припинити продаж зброї Києву.

Рубіо додав, що США вже вкладали зусилля у мирний процес, але тоді вони не принесли результату. Якщо обставини змінилися і з’явилася можливість досягти домовленості, Вашингтон готовий знову долучитися до переговорів.

За словами держсекретаря, президент США Дональд Трамп вважає цю війну безглуздою і хоче припинення загибелі людей. Сполучені Штати готові використати свій вплив, щоб сприяти завершенню бойових дій, якщо виникне реальна можливість для домовленості.