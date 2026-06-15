Трамп після угоди з Іраном заявив про намір домагатися миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що після досягнення попередньої домовленості з Іраном щодо припинення конфлікту на Близькому Сході планує зосередити зусилля на пошуку шляхів завершення війни між Україною та Росією.
Про це він сказав під час саміту країн G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен, повідомляє Reuters.
Виступаючи разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран уже підписали меморандум про взаєморозуміння, спрямований на припинення війни в регіоні Перської затоки. Водночас деталей документа він не розкрив.
Американський президент також заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити увагу досягненню миру між Україною та Росією, а також завершенню конфлікту в Лівані.
«Учора у нас була дуже хороша розмова з президентом Зеленським і президентом Путіним. Думаю, можливо, ми зможемо щось зробити в цьому напрямку. Я справді так вважаю. Мені здається, що вони обидва відкриті до цього», — сказав Трамп.
Крім того, президент США повідомив, що після укладення домовленостей з Іраном деякі судна вже почали проходити через Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів для світових поставок нафти та газу.
Саміт G7 триває з 15 до 17 червня. Окрім воєнних конфліктів в Україні та на Близькому Сході, лідери провідних держав світу обговорюють питання світової економіки, постачання критично важливих мінералів поза залежністю від Китаю, а також розвиток технологій штучного інтелекту.