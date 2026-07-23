FT: Після ударів по НПЗ Росія імпортує з Індії пальне зі своєї ж нафти

Росія очікує на постачання 42 тисяч тонн бензину з індійського нафтопереробного заводу, який переважно працює на російській нафті. Москва змушена імпортувати пальне після українських ударів по російських НПЗ.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Танкер із 42 тисячами тонн бензину, виробленого на нафтопереробному заводі у Вадінарі, має прибути до нафтового термінала на півночі Росії в неділю. Пальне завантажили 18 червня на судно Agni у Вадінарі. 6 липня біля середземноморського узбережжя Єгипту весь вантаж перевантажили на танкер Garnet. Станом на 22 липня судно рухалося на північ уздовж узбережжя Норвегії.

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За даними FT, 49% заводу у Вадінарі належить російській державній компанії “Роснефть”. Понад 90% нафти, яку підприємство переробляло у 2026 році, надходило з Росії.

Таким чином, російська нафта після перероблення в Індії повертається до РФ у вигляді бензину. Індія після 2022 року стала головним морським імпортером російської нафти.

У Nayara Energy, якій належить завод, заявили, що безпосередньо не продавали пальне російським компаніям і не планують таких продажів. Водночас дані Kpler свідчать, що бензин із заводу прямує до російського нафтового термінала.

На початку липня Reuters писало, що з Індії до Росії відправили щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Цей обсяг становить приблизно 60% добового споживання пального у РФ.

За даними Financial Times, українські удари вивели з ладу частину найбільших російських нафтопереробних заводів і скоротили переробні потужності країни приблизно на 40%. Паливна криза торкнулася близько 50 мільйонів росіян.

У низці регіонів запровадили обмеження на продаж бензину, а людям доводилося стояти в чергах по кілька годин або навіть днів. Москва офіційно оголосила про плани імпортувати пальне наприкінці червня.

Росія також різко збільшила закупівлі бензину в Білорусі. У червні Білорусь продала РФ 184 тисячі тонн пального — утричі більше, ніж у травні, та у 184 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Віцепрем’єр Росії Олександр Новак 8 липня підтвердив початок імпорту нафтопродуктів. Володимир Путін назвав проблеми з пальним “тимчасовими” та заявив, що вони не змінять загальної економічної динаміки.