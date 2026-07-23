У дронах “Герань-2”, якими РФ атакувала Чернігівщину, виявили уран

Служба безпеки України задокументувала ще шість випадків застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном під час атак на Чернігівську область. Небезпечні компоненти виявили в ударних дронах типу «Герань-2», які застосовувалися протягом квітня-червня 2026 року.

Про це повідомила СБУ.

За даними розслідування, російські війська використовують радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, пристосованих для застосування на безпілотниках.

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Під час огляду місць влучань російських дронів та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група і фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Рівень гамма-випромінювання окремих уламків становив від 8,3 до 24 мкЗв/год за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год.

За результатами експертизи, ініційованої СБУ, встановлено, що бойові частини ракет містили ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238.

Наявність радіоактивних компонентів підтвердили за допомогою дозиметричного обладнання та мобільного автоматизованого радіологічного комплексу.

Після виявлення та дослідження боєприпасів провели заходи для їхньої нейтралізації та убезпечення громадян.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

У СБУ закликали громадян не наближатися до уламків безпілотників, ракет чи інших боєприпасів, не торкатися їх і не переміщувати. Про небезпечні знахідки необхідно повідомляти СБУ за номером 1516, ДСНС — 101 або Національній поліції — 102.

Розслідування триває за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.