NYT: Трампу доведеться довести, що його домовленості з Іраном кращі за ядерну угоду Обами

Президент США Дональд Трамп опинився під тиском необхідності досягти з Іраном домовленостей, які перевершать результати ядерної угоди 2015 року, укладеної за президентства Барака Обами. Наразі сторони погодили лише припинення вогню та початок переговорів щодо майбутнього іранської ядерної програми.

Про це пише The New York Times.

Під час телефонної розмови з журналістом видання Трамп назвав угоду Обами “катастрофою”.

Реклама

Реклама

“Це була дорога до ядерної зброї, а наша угода — це стіна проти ядерної зброї”, — заявив президент США.

Трамп критикував угоду Обами ще з 2015 року, а під час свого першого президентського терміну вивів США з неї. Одним із головних зауважень було те, що санкції проти Ірану були послаблені в обмін на обмеження ядерної програми, але не стосувалися інших дій Тегерана на Близькому Сході.

Водночас нинішні домовленості між США та Іраном поки що обмежуються припиненням вогню та відкриттям Ормузької протоки на 60 днів. Також сторони погодилися розпочати переговори щодо майбутнього ядерної програми Ірану.

За даними The New York Times, саме на наступному етапі переговорів Трампу доведеться показати, що нова угода є ефективнішою за домовленості 2015 року.

Угода Обами передбачала вивезення з Ірану близько 97% запасів ядерних матеріалів. Натомість доля нинішніх запасів збагаченого урану поки що не визначена. Також немає рішень щодо подальшого збагачення урану, роботи ядерних об’єктів, ракетної програми Ірану та підтримки Тегераном союзних угруповань у регіоні.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав складність майбутніх переговорів, які мають розпочатися у Швейцарії після підписання меморандуму про взаєморозуміння.

Сам Трамп заявив на саміті G7 у Франції, що головні домовленості вже досягнуті.

“Ми вже уклали угоду з Іраном. Далі буде другий етап, який, як мені здається, буде навіть легшим”, — сказав він.

Однак колишня керівниця американської переговорної групи щодо ядерної угоди 2015 року Венді Шерман вважає, що нинішні переговори можуть виявитися навіть складнішими. За її словами, тепер Іран має значно більші запаси збагаченого урану, ніж під час переговорів одинадцять років тому.

Також нині Тегеран має додаткові важелі впливу, зокрема можливість створювати загрози для судноплавства в Ормузькій протоці, яка є одним із ключових маршрутів постачання енергоносіїв у світі.