Пекін уперше жорстко відреагував на погрози РФ щодо ядерної зброї, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай різко відреагував на заяви в Росії про можливе застосування ядерної зброї. За його словами, цього разу сигнал Пекіна прозвучав значно жорсткіше, ніж раніше.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 9 липня, повідомляє РБК-Україна.

За словами Зеленського, питання Китаю було серед головних тем його розмови з чинним президентом США Дональдом Трампом під час саміту НАТО в Анкарі. Лідери обговорювали роль Пекіна у війні, його можливу участь у процесах навколо України та вплив Китаю на розвиток ситуації.

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Подробиці цієї частини переговорів Зеленський не розкрив. Президент також розповів, що на полях саміту кілька європейських лідерів говорили з ним про власні контакти з китайською стороною. За словами Зеленського, Пекін відреагував на повідомлення і заяви в російських медіа про можливість застосування ядерної зброї у відповідь на удари ЗСУ.

“Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а й Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, — як сказали мені — в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї”, — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що на саміті НАТО в Анкарі найактивніше обговорювали три теми: Україну, Близький Схід і Китай.

Зеленський додав, що щодо ролі Пекіна у завершенні війни в Україні ситуація “трішки змінилася”. За інформацією європейських партнерів, Китай зайняв помітно жорсткішу позицію, ніж раніше.