        Суспільство

        У Польщі назвали умову отримання Україною МіГ-29

        Галина Шподарева
        9 Липня 2026 20:34
        читать на русском →
        Польський винищувач МіГ-29 / Фото: Wojciech Mazurkiewicz
        Польський винищувач МіГ-29 / Фото: Wojciech Mazurkiewicz

        Польща обговорює з Україною можливість передання бойових літаків МіГ-29 в обмін на українські дронові технології. Водночас Варшава готова долучитися до сервісного обслуговування та подальших дій, пов’язаних із ракетами до систем Patriot.

        Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Polska Agencja Prasowa.

        За словами польського міністра, наразі тривають переговори щодо впровадження досвіду війни в Україні до польських оборонних систем.

        Реклама
        Реклама

        “Є чітка пропозиція: МіГи за дрони. Українці сказали так, потім почали замислюватися, тепер повернулися до розмов, і дуже добре. Розраховую, що ця пропозиція буде позитивно фіналізована”, — сказав Косіняк-Камиш.

        Він також заявив, що Польща перебуває у групі чотирьох країн НАТО разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами, які отримали в Анкарі статус держав, куди може відбутися трансфер технологій, пов’язаних із виробництвом і сервісним обслуговуванням ракет до систем Patriot.

        За словами Косіняка-Камиша, Польща є однією з країн, вказаних США як місце, де мають відбуватися виробництво і сервісне обслуговування ракет Patriot. Він додав, що у цьому питанні Варшава також співпрацюватиме з Україною.

        Польський міністр зазначив, що запуск виробництва ракет в Україні є питанням багатьох тижнів.

        “Це не просто, якщо сьогодні лише у Сполучених Штатах є виробництво ракет до систем Patriot у масштабі, який не забезпечує навіть Сполучені Штати, тому це треба робити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно до сервісного обслуговування і проведення подальших дій”, — заявив він.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov