У Польщі назвали умову отримання Україною МіГ-29

Польща обговорює з Україною можливість передання бойових літаків МіГ-29 в обмін на українські дронові технології. Водночас Варшава готова долучитися до сервісного обслуговування та подальших дій, пов’язаних із ракетами до систем Patriot.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише Polska Agencja Prasowa.

За словами польського міністра, наразі тривають переговори щодо впровадження досвіду війни в Україні до польських оборонних систем.

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“Є чітка пропозиція: МіГи за дрони. Українці сказали так, потім почали замислюватися, тепер повернулися до розмов, і дуже добре. Розраховую, що ця пропозиція буде позитивно фіналізована”, — сказав Косіняк-Камиш.

Він також заявив, що Польща перебуває у групі чотирьох країн НАТО разом із Німеччиною, Швецією та Нідерландами, які отримали в Анкарі статус держав, куди може відбутися трансфер технологій, пов’язаних із виробництвом і сервісним обслуговуванням ракет до систем Patriot.

За словами Косіняка-Камиша, Польща є однією з країн, вказаних США як місце, де мають відбуватися виробництво і сервісне обслуговування ракет Patriot. Він додав, що у цьому питанні Варшава також співпрацюватиме з Україною.

Польський міністр зазначив, що запуск виробництва ракет в Україні є питанням багатьох тижнів.

“Це не просто, якщо сьогодні лише у Сполучених Штатах є виробництво ракет до систем Patriot у масштабі, який не забезпечує навіть Сполучені Штати, тому це треба робити дуже швидко. Ми налаштовані рішуче. Польща готова негайно до сервісного обслуговування і проведення подальших дій”, — заявив він.