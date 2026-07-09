Більшість пар вагітніють без жодної підготовки, і у них все добре. Це правда. Але є стани, які ніяк себе не проявляють і при цьому реально впливають на зачаття або виношування: субклінічний гіпотиреоз, прихована інфекція, дефіцит фолієвої кислоти, резус-конфлікт. Їх легко виявити заздалегідь і так само легко усунути, якщо знати, що перевіряти.

Планування вагітності — це не список страхів. Це спосіб прибрати ті ризики, які прибираються. Саме для цього в медичному центрі Андрос Медікал є програма прегравідарної підготовки для обох партнерів.

Коли починати підготовку і скільки часу це займає

Оптимальний момент — за 3-6 місяців до запланованого зачаття. Не за тиждень і не за місяць.

Причин кілька. По-перше, деякі аналізи потребують повторного контролю. По-друге, якщо знайдуть інфекцію або порушення гормонів, потрібен час на лікування. По-третє, фолієва кислота накопичується в організмі не миттєво: щоб вона реально знижувала ризик дефектів нервової трубки, її приймають мінімум 8-12 тижнів до зачаття.

Три місяці — це не перестраховка. Це просто реальний мінімум, який дає час відреагувати на те, що знайшли.

Обстеження для жінки

З чого почати планування вагітності для жінки — зі звичайного гінекологічного прийому. Але трохи розширеного.

Огляд у гінеколога з кольпоскопією дозволяє оцінити стан шийки матки. Деякі зміни на шийці потребують лікування до вагітності — під час виношування це робити складніше. Мазок на флору і онкоцитологію показує, чи є запалення або атипові клітини.

УЗД органів малого тазу оцінює матку і яєчники: стан ендометрію, наявність міоми, кісти, ознаки полікістозу або ендометріозу. Все це впливає на зачаття і виношування, і краще знати про це до, а не під час вагітності.

Аналізи на TORCH-інфекції (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірус, герпес) показують, чи є імунітет. Якщо до краснухи імунітету немає, вакцинуються заздалегідь і потім вичікують кілька місяців.

Гормони щитоподібної залози, насамперед ТТГ. Субклінічний гіпотиреоз не дає жодних симптомів, але підвищує ризик викидня і впливає на розвиток нервової системи плода. Виявляється звичайним аналізом крові.

Загальний аналіз крові покаже анемію, якщо вона є. Вагітність підсилює потребу в залізі, і краще заповнити дефіцит заздалегідь.

Група крові і резус-фактор обов’язково — якщо ще не відомі. При резус-негативній жінці і резус-позитивному партнері є ризик резус-конфлікту, і цей ризик керований, якщо знати про нього завчасно.

Аналізи на ВІЛ, гепатити B і C, сифіліс — стандартний скринінг, який здають під час вагітності в будь-якому разі. Краще зробити це до.

Обстеження для чоловіка

Цей блок найчастіше пропускають. І дарма.

Аналізи для планування вагітності стосуються обох партнерів. Чоловічий фактор присутній приблизно у половині випадків, коли пара не може завагітніти. При цьому зовні чоловік може виглядати абсолютно здоровим.

Спермограма показує кількість, рухливість і морфологію сперматозоїдів. Це єдиний спосіб зрозуміти, чи нормальна фертильність. Жоден аналіз крові цього не покаже.

Аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом (хламідіоз, мікоплазма, уреаплазма). Ці інфекції часто протікають безсимптомно у чоловіків і при цьому можуть впливати на якість сперми і інфікувати партнерку.

Загальний стан здоров’я теж має значення. Хронічні захворювання, прийом ліків, вплив шкідливих факторів на роботі — все це обговорюють з урологом або сімейним лікарем.

Спосіб життя до вагітності: що реально впливає на зачаття

Фолієва кислота: 400-800 мкг на добу за 3 місяці до зачаття і в першому триместрі. Це не побажання — це доказова рекомендація, яка знижує ризик вад розвитку нервової трубки на 50-70%.

Йод: 150-200 мкг на добу. Дефіцит йоду в першому триместрі впливає на формування щитоподібної залози плода. Більшість звичайних полівітамінів для вагітних містять йод — перевірте склад.

Алкоголь і куріння: безпечної дози не існує. Обидва фактори знижують фертильність у жінок і у чоловіків і підвищують ризик ускладнень вагітності.

Вага: і надлишкова, і недостатня маса тіла порушують овуляцію. Це не про естетику — це про гормональний баланс. Жирова тканина виробляє естрогени, і при ожирінні їх рівень змінюється так, що овуляція стає нерегулярною або зникає.

Стрес і овуляція: хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, який пригнічує вироблення гонадотропінів — гормонів, що контролюють овуляцію. У жінок із сильним хронічним стресом цикл може подовжуватись або овуляція взагалі зміщується. Це не метафора, а фізіологія.

Коли потрібна консультація репродуктолога

Репродуктолог потрібен не всім і не одразу. Але є конкретні ситуації, коли до нього варто звернутися, не чекаючи.

Вік жінки після 35 років. Після 35 фертильність знижується швидше, і підхід до обстеження інший.

Рік спроб без результату до 35 років, і півроку після 35. Якщо пара намагається завагітніти регулярно без контрацепції, і нічого не відбувається — це критерій безпліддя, і з ним треба розбиратися.

Вагітності, що завмирали, або викидні, що повторювались. Два і більше невиношування підряд — це показання для обстеження обох партнерів.

Відомі проблеми з репродуктивним здоров’ям: ендометріоз, полікістоз, порушення сперми, операції на органах малого тазу в анамнезі.

Підсумок

Підготовка до вагітності — це не страховка від усього і не гарантія, що все піде ідеально. Але це спосіб виявити те, що заважає, поки є час це виправити.

Більшість кроків у цьому списку прості і займають один-два візити до лікаря. Результат — чітке розуміння, з чим ви входите в цей процес.