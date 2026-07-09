У Кремлі прокоментували заяви Трампа щодо Patriot і “закриття неба” над Україною

Речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що Києву можуть передати ліцензію на виробництво ракет системи Patriot.

Про це пише російське пропагандистське агентство “Интерфакс”.

У Кремлі заявили, що США продовжують постачати Україні озброєння, зокрема ракети Patriot, але водночас, на відміну від європейців, нібито зберігають бажання сприяти мирному процесу.

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“Що стосується Patriot, так, це очевидний факт, США щосили продовжують постачання озброєнь, постачання військових технологій в Україну — ми це знаємо. Ми не носимо рожеві окуляри, це прекрасно знає президент Володимир Путін, але разом з тим певна така двоякість тут позиції Сполучених Штатів. США, на відміну від тих самих європейців, при цьому зберігають бажання сприяти виходу на мирний процес”, — сказав Пєсков.

За словами Пєскова, у Кремлі цінують цю позицію Вашингтона і вітають її.

“Нехай вони іноді помиляються, нехай іноді вони помиляються, але це бажання нам здається щирим, ми його вітаємо”, — сказав він.

Пєсков також прокоментував заяву Трампа про можливість “закриття неба” над територією України як гарантію безпеки.

“Це нова заява. Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював тему закриття неба. У будь-якому разі йтиметься про те, що збройні сили країни НАТО працюватимуть на території України. Це якраз те, проти чого здійснюється спеціальна військова операція”, — сказав Пєсков.

За його словами, у Кремлі ще мають “осмислити” цю заяву.

“Це ще належить осмислити, наскільки це питання опрацьоване, між ким воно опрацьоване, і так далі”, — заявив речник Кремля.