Reuters: Саратовський НПЗ у Росії зупинив переробку нафти після атаки дронів

Саратовський нафтопереробний завод у Росії зупинив переробку нафти після пошкоджень унаслідок атаки БпЛА. Українські дрони влучили в єдину на заводі установку первинної переробки.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, дрони влучили в установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 000 метричних тонн на добу. Це єдина така установка на Саратовському НПЗ.

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У середу губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив у Telegram, що внаслідок удару загинула одна людина, ще кілька були поранені. За його словами, пошкоджено “цивільні промислові об’єкти”, однак які саме — не уточнив.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, пальне із Саратовського НПЗ не пропонувалося на біржі із середи. Саратовський НПЗ також призупиняв роботу після атак дронів у березні та травні. У 2024 році завод переробив 5,8 млн тонн нафти, або 2,2% від загального обсягу переробки в Росії. Він виробив 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного пального та 1,0 млн тонн мазуту.

Раніше цього тижня Омський НПЗ, найбільший у Росії, також зупинив роботу після української атаки дронів.