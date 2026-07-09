Напад на військових ТЦК у Львові: поліція та СБУ почали розслідування

У Львові розпочали розслідування після масової сутички за участі військових ЗСУ, поліції та цивільних. Увечері 8 липня група людей заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль Сихівського РТЦК та СП.

Про це повідомили в ГУНП Львівської області, Офісі генпрокурора та Львівському обласному ТЦК та СП.

За офіційними даними, напередодні близько 21:30 під час заходів оповіщення військові ТЦК і поліція зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Після цього група людей заблокувала іншу групу оповіщення, пошкодила й перекинула службове авто військових, а під час припинення протиправних дій один з учасників напав на поліцейського.

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За даними прокуратури, 8 липня 2026 року у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що під час проведення заходів оповіщення спільно з представниками Нацполіції на вулиці Червоної Калини зупинили громадянина для перевірки військово-облікових документів.

“Під час перевірки його даних з’ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП. Станом на зараз військовозобов’язаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК”, — йдеться в повідомленні.

Водночас на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль.

Знищений автомобіль ТЦК у Львові / Фото: Офіс генпрокурора

Як зазначили в Офісі генпрокурора, штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали до ночі. За оцінкою правоохоронців, на місці зібралося близько 200 цивільних.

“Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі особи чинили опір. Один з активних учасників події напав на заступника начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець отримав численні тілесні ушкодження та травми голови”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

За даними Нацполіції, особу нападника встановили. Наразі відкрито два кримінальні провадження — за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та насильства щодо працівника правоохоронного органу. Кваліфікація — ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Усі матеріали, зібрані поліцією під час документування інциденту, передані до СБУ для долучення до матеріалів кримінального провадження.