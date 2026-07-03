Миколаївський та Одеський ТЦК перевірять після скарг на відібрані телефони і приниження людей

Міністерство оборони проведе комплексну перевірку Миколаївського та Одеського територіальних центрів комплектування. Рішення ухвалили після скарг народних депутатів на випадки, коли у людей нібито забирали телефони та принижували їхню гідність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Василя Шкуракова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Сьогодні вже прийняте рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК, комплексну перевірку цих двох органів”, — сказав Шкураков.

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Питання порушив народний депутат від групи “За майбутнє” Антон Яценко. Він звернув увагу на скарги щодо дій працівників ТЦК, зокрема на випадки, коли у людей забирають телефони.

Також депутат заявив про проблему з прийомом на службу до ТЦК колишніх поліціянтів, яких раніше звільняли через корупцію або жорстоке поводження. Як приклад він навів Уманський ТЦК, де, за його словами, працював колишній правоохоронець.

Шкураков визнав, що забирання телефонів є порушенням законних прав людей.

“Це неприпустимо. Ми безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо”, — заявив заступник міністра.

За його словами, звернення народних депутатів та інших організацій фіксують в окремих реєстрах. Це має допомогти швидше і якісніше реагувати на скарги щодо роботи ТЦК.

Шкураков також повідомив, що керівника Уманського ТЦК Некрасова вже перевели на іншу посаду. Водночас робота з проблемними випадками, які виникали в цьому центрі комплектування, триває.

Заступник міністра додав, що Міноборони готує реформу територіальних центрів комплектування. Найближчим часом її мають представити на засіданні уряду.

Останнім часом робота ТЦК неодноразово ставала предметом публічних скандалів. Зокрема, резонанс викликала історія з мобілізацією батька, який самостійно виховує п’ятирічну доньку.

У ТЦК заявляли про ознаки підробки судового рішення, яке чоловік подав для отримання відстрочки, і пояснювали, чому йому відмовили у звільненні від служби.

Ще одним приводом для перевірок у війську став скандал навколо 425-го окремого штурмового полку “Скеля”. Після журналістського розслідування про смерті та можливі катування новобранців ДБР відкрило кримінальне провадження, а командира полку відсторонили від посади.