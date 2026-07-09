Заступника голови Одеської облради підозрюють у вимаганні $50 тисяч

Служба безпеки України затримала на злочинній схемі одного із заступників голови Одеської обласної ради. Його разом зі спільниками підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів США від місцевого підприємця. Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, за ці гроші посадовець обіцяв бізнесмену безперешкодне оформлення дозвільних документів на будівництво котеджного містечка поблизу портового міста.

У разі відмови платити забудовнику погрожували штучним затягуванням із підготовкою документів.

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За даними СБУ, для реалізації схеми фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

Співробітники Служби безпеки задокументували дії фігурантів і затримали їх після отримання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США.

Під час обшуків в оселях затриманих виявили документи та інші речові докази оборудки.

Наразі заступнику голови Одеської облради повідомили про підозру. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.