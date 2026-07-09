У Португалії померла співачка Бонні Тайлер

Легендарна валлійська рок-співачка Бонні Тайлер померла у Португалії у віці 75 років. Про це повідомляє Sky News.

У заяві на її сторінці у Facebook йдеться, що співачка “несподівано померла минулої ночі в лікарні в Португалії внаслідок хвороби, від якої проходила лікування”.

Тайлер перебувала у відділенні інтенсивної терапії після того, як її ввели у медикаментозну кому після екстреної операції на кишківнику у травні.

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Бонні Тайлер була відома завдяки хітам 1980-х років Total Eclipse Of The Heart та Holding Out For A Hero.

Співачку тричі номінували на премію Grammy. Також вона представляла Велику Британію на пісенному конкурсі Eurovision у 2013 році.