ЄС пом’якшить заборону на в’їзд для росіян, які брали участь у війні

Європейський Союз обговорює звужену версію пропозиції про заборону видачі віз російським військовим і ветеранам після заперечень з боку Франції та Італії. Про це повідомляє EuroNews.

Новий варіант передбачає, що обмеження стосуватиметься лише короткострокових віз і тільки тих осіб, які безпосередньо брали участь у бойових діях в Україні.

Заборона має увійти до 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

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Посли планують ухвалити до середини липня, щоб уникнути автоматичного перегляду граничної ціни на російську нафту.

Останніми тижнями Франція та Італія виступали проти повної заборони для російських комбатантів. Вони заявляли, що це питання має належати до візової політики, а не санкцій, і попереджали про практичні проблеми для країн, які обробляють велику кількість заявок на російські візи.

Щоб врахувати ці застереження, Ірландія, яка головує в Раді ЄС, запропонувала обмежити політику лише короткостроковими візами.

Сферу дії заборони також звузили до осіб, які служать або служили у збройних силах Росії чи в нерегулярних формуваннях, контрольованих Москвою або таких, що діють в її інтересах. Обмеження застосовуватиметься лише до тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Початкова пропозиція була значно ширшою і охоплювала тих, хто виконував будь-які функції у збройних силах, зокрема адміністративні та логістичні. У переглянутому пакеті більше не передбачається презумпція, що заявник брав участь у війні, якщо він сам не доведе протилежне.

Франція та Італія також ставили під сумнів практичність такого заходу, з огляду на те, що в Росії діє обов’язковий військовий призов для всіх чоловіків віком від 18 до 30 років, які мають служити один рік.

Перелік винятків також розширили. У початковій пропозиції виняток передбачався лише для заявників, які могли довести, що є дисидентами або дезертирами з російської армії. Нова версія також дозволяє в’їзд або транзит з гуманітарних причин, в інтересах держави або відповідно до міжнародних зобов’язань.

У таких випадках віза буде обмежена лише країною ЄС, яка її видала. Це означає, що її власник не зможе подорожувати до іншої держави-члена без її згоди.

Практичні питання, ймовірно, залишаться предметом дискусій, оскільки заборона створить значне адміністративне навантаження на консульські служби, яким доведеться проводити індивідуальні перевірки.

Щоб зменшити ці побоювання, Єврокомісія запропонувала оновити рекомендації щодо видачі віз російським заявникам і переглянути перелік підтвердних документів.

Водночас Париж і Рим продовжують порушувати юридичні питання щодо того, чи нестимуть консульські служби відповідальність за порушення заборони на поїздки, а також чи не будуть вони змушені брати на себе тягар доказування і ризик судових позовів.

Франція та Італія зіткнулися з критикою з боку північних і східноєвропейських країн через велику кількість туристичних віз для росіян, яка, за даними Eurostat, поступово зростає від початку війни.

Офіційної оцінки кількості людей, яких може зачепити візова заборона, немає. Водночас очікується, що їхня частка порівняно із загальною кількістю прибуттів буде незначною з огляду на соціально-економічне походження російських рядових військових і високі втрати на фронті.

Посадовці ЄС захищають цю ініціативу з міркувань безпеки, порівнюючи російських комбатантів із колишніми бойовиками “Ісламської держави” та балканськими воєнними злочинцями.