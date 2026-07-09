Суд зобов’язав Трампа виплатити письменниці Керролл майже $5,8 млн

Федеральний суддя у США дозволив виплатити письменниці журналу Elle Е. Джин Керролл майже $5,8 млн за цивільним вердиктом 2023 року, за яким присяжні визнали президента США Дональда Трампа відповідальним за сексуальне насильство та наклеп. Про це пише Reuters.

Окружний суддя США Льюїс Каплан у Мангеттені постановив перерахувати Керролл кошти, які включають початковий вердикт на $5 млн та відсотки. Гроші перебували на ескроу-рахунку, поки Трамп оскаржував рішення.

29 червня Верховний суд США відмовився розглядати справу президента-республіканця. Жоден із дев’яти суддів, зокрема троє, призначені самим Трампом, не заявив про незгоду з цим рішенням.

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Каплан зазначив, що угода про ескроу дає Керролл право отримати кошти зараз — більш ніж через шість із половиною років після того, як вона вперше подала позов проти Трампа у листопаді 2019 року.

“Відповідач роками затягував цю справу. Настав час йому “вчинити справедливо” і сплатити за рішенням суду”, — написав суддя.

Трамп звернувся до федерального апеляційного суду в Мангеттені з проханням негайно призупинити виплату, поки триває оскарження. Увечері в середу суд відхилив це клопотання.

У заяві речника адвокатів Трампа після рішення Каплана йдеться, що “американський народ підтримує президента Трампа” і вимагає “негайного припинення всіх полювань на відьом”, зокрема справ Керролл, які команда президента називає “містифікаціями”.

Адвокати Керролл у поданні проти апеляції назвали дії Трампа черговою спробою затягнути процес, подавати безпідставні скарги та висувати нові аргументи після провалу попередніх.

Юристи Трампа наполягали, що Керролл має зачекати з отриманням компенсації, поки Верховний суд не розгляне оновлену спробу президента скасувати вердикт. Вони стверджували, що виплата грошей Керролл до можливого перегляду справи може підірвати довіру до судового процесу.

Команда Трампа також заявляла, що президенту буде завдано непоправної шкоди, якщо Керролл роздасть ці кошти, адже після цього їх, імовірно, буде неможливо повернути. Каплан відкинув цей аргумент і зазначив, що у малоймовірному випадку скасування вердикту Трамп зможе подати позов про повернення грошей.

Адвокати Керролл повідомили, що їхня 82-річна клієнтка планує покласти кошти на рахунок із нарахуванням відсотків і використати їх для забезпечення своєї пенсії.

Керролл звинувачувала Трампа у зґвалтуванні приблизно у 1996 році в примірочній універмагу Bergdorf Goodman у Мангеттені. Трамп відкидав її заяви, називав їх “містифікацією” та “шахрайством”, заперечував, що знав Керролл, і стверджував, що вона вигадала звинувачення, щоб допомогти продажам своїх мемуарів.

Присяжні присудили Керролл $5 млн на підставі заперечень Трампа у 2022 році, хоча не встановили факту зґвалтування. Інші присяжні у січні 2024 року зобов’язали Трампа виплатити Керролл $83,3 млн компенсації за його початкове заперечення у 2019 році, коли він перебував на посаді президента США під час свого першого терміну.

Трамп заявляв, що має президентський імунітет щодо тієї заяви. У вересні федеральний апеляційний суд у Мангеттені відмовився скасувати вердикт на $83,3 млн. Адвокати Трампа планують оскаржити це рішення у Верховному суді та стверджують, що успішна апеляція може поставити під сумнів підстави для вердикту на $5 млн.