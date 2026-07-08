Права видаватимуть на 5 або 15 років: уряд ухвалив нові правила для водіїв

Уряд ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Головна мета змін — поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Посвідчення водія відтепер видаватимуть на різний строк відповідно до категорії транспортного засобу:

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15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів: категорії А1, А, В, В1, ВЕ;

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту: категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т.

Після відновлення обов’язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія регулярне підтвердження стану здоров’я кожні 15 років стане одним із важливих елементів допуску до керування транспортними засобами.

За словами Клименка, це відповідає європейській практиці та сприятиме підвищенню безпеки на дорогах.

Особлива увага буде приділена водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть посвідчення кожні 5 років з обов’язковим проходженням медичного огляду.

Водночас важливо знати:

видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, вказаної на документі;

під час обміну посвідчення водія кожні 5 чи 15 років повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Постанова набуває чинності з дня її офіційного опублікування.