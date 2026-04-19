Стрілянина у Києві: Клименко доручив розслідувати дії поліції

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. Усі матеріали мають передати до Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє Головне з посиланням на допис міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. Міністр зазначив, що відповідне доручення він дав голові Національної поліції України Івану Вигівському.

За словами Клименка, всю інформацію за результатами службового розслідування мають надати до Державного бюро розслідувань.

Реклама

Реклама

Він наголосив, що слова «служити та захищати» — не просто гасло, а принцип, який має бути підкріплений відповідними професійними діями, особливо в критичні моменти, коли від цього залежать життя людей.

Результати та рішення службового розслідування найближчим часом оприлюднить Національна поліція України.