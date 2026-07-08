РФ кількома хвилями атакувала Київ дронами: троє загиблих, 13 постраждалих

Сьогодні, 8 липня, російські війська кількома хвилями атакували Київ безпілотниками. Під ударами перебував Деснянський район — пошкоджено багатоповерхівку, на Троєщині біля ринку спалахнула пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. Вже відомо про трьох загиблих і 13 поранених.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Після оголошення повітряної тривоги о 16:50 у столиці пролунали вибухи.

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“У Деснянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Екстрені служби прямують на місце”, — написав Кличко.

Пізніше міський голова повідомив, що у багатоповерхівці, по якій вдарив російський БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі.

“У багатоповерхівці в Деснянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Розвідка в будинку триває”, — розповів Кличко.

Рятувальники евакуювали з будинку поранену дитину, яка дістала різані рани обличчя, та передали її медикам.

Також у Деснянському районі російський БпЛА впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. На Троєщині рятувальники гасили пожежу у будівлі, яка спалахнула внаслідок обстрілу. Російський БпЛА також впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції.

“Уже 13 постраждалих у столиці. Дев’ятьох із них медики госпіталізували. Двоє поранених — у тяжкому стані. Загинули троє людей”, — написав Кличко.