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        РФ кількома хвилями атакувала Київ дронами: троє загиблих, 13 постраждалих

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 18:23
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        Рятувальники на місці удару по Києву 8 липня / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару по Києву 8 липня / Фото: ДСНС

        Сьогодні, 8 липня, російські війська кількома хвилями атакували Київ безпілотниками. Під ударами перебував Деснянський район — пошкоджено багатоповерхівку, на Троєщині біля ринку спалахнула пожежа у триповерховій нежитловій будівлі. Вже відомо про трьох загиблих і 13 поранених.

        Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

        Після оголошення повітряної тривоги о 16:50 у столиці пролунали вибухи.

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        “У Деснянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в 25-поверховий житловий будинок на рівні 16 поверху. Екстрені служби прямують на місце”, — написав Кличко.

        Пізніше міський голова повідомив, що у багатоповерхівці, по якій вдарив російський БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі.

        “У багатоповерхівці в Деснянському районі, куди влучив ворожий БпЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Розвідка в будинку триває”, — розповів Кличко.

        Рятувальники евакуювали з будинку поранену дитину, яка дістала різані рани обличчя, та передали її медикам.

        Також у Деснянському районі російський БпЛА впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. На Троєщині рятувальники гасили пожежу у будівлі, яка спалахнула внаслідок обстрілу. Російський БпЛА також впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції.

        “Уже 13 постраждалих у столиці. Дев’ятьох із них медики госпіталізували. Двоє поранених — у тяжкому стані. Загинули троє людей”, — написав Кличко.


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