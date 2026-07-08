        Події

        У Києві БпЛА впали біля газорозподільної станції та біля ринку, шестеро людей постраждали

        Галина Шподарева
        8 Липня 2026 14:54
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        Дим після атаки на Київ 8 липня / Фото: Соцмережі
        Дим після атаки на Київ 8 липня / Фото: Соцмережі

        8 липня близько опівдня у Києві російський БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією, ще один — на триповерхову нежитлову будівлю біля ринку. Постраждали шестеро людей.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        Падіння російських безпілотників зафіксували у Деснянському районі. Один дрон впав поруч із газорозподільною станцією, другий — на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

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        Відомо про шістьох постраждали, медики госпіталізували поранених.

        Також після нічної атаки на столицю, під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

        На місцях падіння БпЛА працюють екстрені служби.


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