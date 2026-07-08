У Києві БпЛА впали біля газорозподільної станції та біля ринку, шестеро людей постраждали

8 липня близько опівдня у Києві російський БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією, ще один — на триповерхову нежитлову будівлю біля ринку. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Падіння російських безпілотників зафіксували у Деснянському районі. Один дрон впав поруч із газорозподільною станцією, другий — на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Реклама

Реклама

Відомо про шістьох постраждали, медики госпіталізували поранених.

Також після нічної атаки на столицю, під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі, рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

На місцях падіння БпЛА працюють екстрені служби.