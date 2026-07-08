Російський “кріт” намагався потрапити в енергетичні структури України, — СБУ

СБУ затримала “агента впливу”, якого російські спецслужби планували просунути на керівну посаду в одній із владних структур України. За даними слідства, він мав діяти в інтересах Кремля у сфері енергетики.

СБУ затримала “агента впливу”, якого РФ хотіла просунути на топпосаду в Україні / Фото: СБУ

Як повідомили в СБУ, контррозвідка за сприяння Генерального прокурора запобігла спробі шпигунського проникнення агента РФ до українських держструктур.

За версією слідства, фігурант намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої “мирної угоди”.

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У СБУ заявили, що свої пропозиції він погоджував напряму з керівництвом російської воєнної розвідки, відомої як ГРУ, і намагався навʼязати їх українській стороні в інтересах Кремля.

Однією з вимог агента було його призначення на керівну посаду. Це мало б дати йому змогу ухвалювати вигідні Росії рішення в енергетичній сфері, а також виявляти вразливі місця та засоби захисту критичної інфраструктури України.

За даними спецслужби, Росія могла використати цю інформацію для завдання максимальної шкоди українській енергетиці.

Фігурант, як зазначають у СБУ, був експертом у галузі енергетики та мав досвід роботи у профільних підприємствах. Він використовував свої звʼязки, щоб просувати власну кандидатуру на ключові посади в українських енергетичних компаніях.

Контррозвідка СБУ задокументувала його дії та затримала на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур.

Слідство встановило, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб ще до початку повномасштабної війни. За даними СБУ, він був готовий надати власну квартиру в Києві для потреб російської спецслужби у разі захоплення столиці.

Його розвідувально-підривну діяльність, за матеріалами справи, координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Рінат Аміров.

СБУ також заявляє, що фігурант передав російському куратору інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі України, яку отримав через звʼязки серед правоохоронців.

Метою російської спецслужби, за даними слідства, були інформаційні диверсії для дискредитації тодішнього керівництва енергетичної галузі, його звільнення та подальшого призначення агента РФ.

Згодом чоловік почав працювати на воєнну розвідку Росії. Його куратором від російського ГРУ, за даними СБУ, був Асланбек Актеміров.

Під час обшуків у затриманого виявили російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.