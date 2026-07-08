Нічна атака на Миколаївську область: загинули мати й 15-річна донька

У ніч проти 8 липня російські війська атакували Баштанський район Миколаївської області, попередньо керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару загинули мати й донька, ще двоє людей поранені, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у Горохівській громаді постраждала сімʼя. Загинули 38-річна жінка та її 15-річна донька.

Ще одна дитина — 13-річна дівчинка — дістала поранення. Її госпіталізували.

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В іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка. Її також доставили до лікарні.

Станом на ранок обидві постраждалі перебувають у тяжкому, але стабільному стані.

Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу та лінію електропередачі. Частина споживачів залишилася без світла.