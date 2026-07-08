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        Нічна атака на Миколаївську область: загинули мати й 15-річна донька

        Сергій Бордовський
        8 Липня 2026 08:08
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        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У ніч проти 8 липня російські війська атакували Баштанський район Миколаївської області, попередньо керованими авіаційними бомбами. Внаслідок удару загинули мати й донька, ще двоє людей поранені, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

        За його словами, у Горохівській громаді постраждала сімʼя. Загинули 38-річна жінка та її 15-річна донька.

        Ще одна дитина — 13-річна дівчинка — дістала поранення. Її госпіталізували.

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        В іншому населеному пункті громади поранення отримала 39-річна жінка. Її також доставили до лікарні.

        Станом на ранок обидві постраждалі перебувають у тяжкому, але стабільному стані.

        Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу та лінію електропередачі. Частина споживачів залишилася без світла.


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