Ще дві угоди Drone Deal: Україна домовилася про співпрацю у сфері дронів із Нідерландами та Данією

Україна підписала угоди у форматі Drone Deal з Нідерландами та Данією. Нові домовленості відкривають більше можливостей для спільного оборонного виробництва, розвитку технологій та обміну експертизою.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном сторони обговорили рішення, які допомагатимуть захищати життя.

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“Безперечно, Європі потрібна власна антибалістика, щоб європейський спосіб життя був захищений повною мірою. Обговорили, що вже зроблено з партнерами в цьому напрямі”, — зазначив Зеленський.

Підписана з Нідерландами угода про співпрацю у сфері дронів дасть більше можливостей для спільного виробництва і розвитку технологій, а також системності в обміні експертизою та експорті зброї.

Окремо Зеленський повідомив про підписання угоди у форматі Drone Deal з Данією.

“Це вже дев’ята така угода для України, і важливо, що все більше партнерів приєднується до цього формату, який відкриває більше можливостей для спільного оборонного виробництва, обміну експертизою, прозорості в експорті зброї”, — заявив президент.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами будує нову архітектуру безпеки. Він подякував Данії та прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен за крок у посиленні спільного захисту.

Президент зазначив, що саме з Данією Україна починала співвиробництво в Україні в межах данської моделі. За його словами, тепер Данія матиме доступ до українського експорту зброї, перевіреної війною.

Під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Данії сторони також обговорили зміцнення української ППО та роботу над європейською антибалістикою.

“Для нас дуже важливо зараз якнайшвидше отримувати ракети для Patriot і разом розвивати власні європейські можливості для захисту від балістичних загроз”, — заявив Зеленський.

Президент подякував Данії за постійну підтримку України — оборонну, фінансову, а також за внески до програми PURL.