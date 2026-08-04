Bloomberg: Україна масово нарощує виробництво бойових наземних роботів

Україна планує протягом року виготовити щонайменше 50 тисяч безпілотних наземних машин для бойових і логістичних завдань. Такі системи мають допомогти українській армії частково компенсувати перевагу Росії в чисельності особового складу та скоротити втрати серед військових.

Про це пише Bloomberg.

На одній із ділянок фронту в Донецькій області українські військові застосували бойового робота з вогнеметом проти групи російських штурмовиків. Коли окупанти зайняли позиції біля лісосмуги, машина підпалила суху траву навколо них, після чого кулеметний розрахунок атакував тих, хто залишився.

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Цей робот був використаний на Добропільському напрямку в серпні минулого року. Він є частиною українського парку наземних безпілотних машин, які можуть оснащувати гвинтівками, кулеметами, вогнеметами та гранатометами.

У липні українські військові провели операцію на окупованій Кінбурнській косі. Морський дрон подолав 11 кілометрів і доставив до берега наземного робота Wolly 7.62, озброєного кулеметом. Робот відкрив вогонь по російських позиціях і змусив військових РФ відійти з частини узбережжя, після чого самознищився. В операції брали участь четверо українських операторів, а вартість машини становила 8 тисяч доларів.

Безпілотні наземні системи можуть виконувати небезпечні логістичні рейси, доставляти боєприпаси, евакуювати поранених, встановлювати міни та проводити атаки в режимі “камікадзе”.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що зона на відстані щонайменше 25 кілометрів від лінії зіткнення фактично стала “зоною ураження” через високу щільність дронів.

“Тому заміна участі людей дронами істотно скорочує втрати”, — наголосив Бровді.

Росія також удосконалює безпілотні технології. Зокрема, вона модифікує дрони Shahed і активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, стійкі до радіоелектронного придушення.

Український досвід викликає інтерес у США та країнах Європи, які намагаються адаптувати свої армії до нових реалій війни. Міністр армії США Ден Дрісколл називав українську систему управління мережею дронів “абсолютно неймовірною”, наголосивши, що вона об’єднує безпілотники, датчики й вогневі платформи в єдину мережу.

13 квітня Зеленський повідомив, що українські сили вперше захопили російську позицію та змусили військових здатися, застосувавши лише наземних роботів і дрони.

Водночас українські виробники наголошують, що роботи не здатні повністю замінити піхотинців. За словами керівника Ratel Robotics Тараса Остапчука, йдеться насамперед про допомогу військовим.

Роботи Ratel можуть перевозити до 150 кілограмів боєприпасів, продуктів і зброї на відстань щонайменше 15 кілометрів. Водночас один із наземних дронів компанії Tencore за одну місію встановив 1500 протитанкових мін.