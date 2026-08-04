Від першого кліка до повторної покупки: як інтернет-магазину побудувати воронку продажів

Власники інтернет-магазинів часто зосереджуються на рекламі, асортименті чи ціні товарів. Це справді важливо, але навіть успішна рекламна кампанія не гарантує продажів, якщо шлях покупця побудований хаотично. Людина може перейти за оголошенням, переглянути каталог, поставити запитання в месенджері й… зникнути. Не тому, що товар їй не підійшов, а тому, що компанія не змогла вчасно супроводити її на наступному етапі.

Саме тому воронка продажів сьогодні стала не просто маркетинговим терміном, а практичним інструментом для розуміння поведінки клієнтів. Вона допомагає побачити весь шлях покупця – від першого знайомства з брендом до повторного замовлення. Що краще бізнес розуміє цей маршрут, то простіше знаходити слабкі місця, покращувати сервіс, своєчасно реагувати на втрату інтересу та збільшувати кількість успішно завершених покупок.

На яких етапах інтернет-магазини втрачають потенційні замовлення

Не всі втрати пов’язані з ціною товару чи високою конкуренцією. Досить часто причиною стають внутрішні процеси, які залишаються непомітними без регулярного аналізу.

Найпоширеніші ситуації виглядають так:

покупець залишив товари у кошику, але так і не завершив оформлення;

повідомлення в месенджері залишилося без відповіді;

менеджер не передзвонив після консультації;

клієнту не нагадали про незавершене замовлення;

повторний контакт відбувся надто пізно;

виникла затримка з підтвердженням заявки;

після доставки компанія більше не взаємодіяла з покупцем.

Кожна окрема проблема здається незначною. Але саме такі дрібниці поступово знижують конверсію, збільшують кількість покинутих замовлень і скорочують частку повторних покупок. Якщо ці процеси не контролювати, втрати накопичуються практично непомітно.

Як розкласти шлях клієнта на зрозумілі етапи

Щоб краще контролювати процес, варто розділити його на логічні кроки. Такий підхід допомагає швидко визначити, де саме клієнти припиняють взаємодію, а також зрозуміти, які етапи потребують додаткової уваги.

Практична воронка продажів для інтернет-магазину може виглядати так:

перший інтерес до товару;

консультація або уточнення деталей;

оформлення замовлення;

підтвердження покупки;

оплата;

передача замовлення в обробку;

доставка;

отримання товару;

повторна покупка.

Такий маршрут не ускладнює роботу команди. Навпаки, він допомагає швидше орієнтуватися у статусах клієнтів, контролювати виконання кожного етапу та своєчасно реагувати на зміни. Крім того, структурований процес значно спрощує аналіз ефективності роботи магазину.

Що потрібно контролювати на кожному етапі

Сам факт побудови процесу ще не гарантує результату. Важливо регулярно аналізувати, наскільки ефективно працює кожен етап воронки продажів і чи не виникають у ньому вузькі місця.

Особливу увагу варто приділяти таким показникам:

швидкість відповіді на звернення;

кількість пропущених повідомлень;

причини відмов від покупки;

конверсія між окремими етапами;

тривалість обробки замовлень;

кількість повторних звернень;

ефективність роботи менеджерів;

частка повторних продажів.

Коли всі ці дані знаходяться в одному місці, керівник бачить реальну картину роботи магазину, а не окремі цифри з різних звітів. Це дає змогу швидше приймати управлінські рішення та своєчасно усувати проблемні ділянки.

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Хороша воронка не закінчується першою покупкою

Помилково вважати, що продаж завершується після оплати замовлення. Насправді саме після отримання товару з’являється можливість побудувати довгострокові відносини з клієнтом і збільшити його цінність для бізнесу.

Якщо компанія підтримує контакт, інформує про новинки, нагадує про товари, які можуть бути корисними, пропонує персональні рекомендації або спеціальні пропозиції, покупець значно охочіше повертається знову. Саме після першої вдалої покупки формується довіра до бренду, яка впливає на подальшу співпрацю.

Повторні продажі майже завжди обходяться дешевше, ніж залучення нових клієнтів. Саме тому важливо контролювати не лише першу покупку, а й увесь цикл взаємодії. Чітко організований шлях клієнта допомагає швидше реагувати на його потреби, зменшувати кількість втрачених замовлень, підвищувати рівень сервісу та поступово формувати лояльну аудиторію, яка повертається до магазину знову і рекомендує його іншим покупцям.