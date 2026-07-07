Об’єкт у Вишневому, де після удару РФ сталися вибухи, не підпорядковується ЗСУ, — Генштаб

Після російського удару 6 липня у місті Вишневе на Київщині сталися вибухи на об’єкті, який, за даними Генштабу, не належить до сфери управління Збройних сил України.

Про це речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

У ЗСУ наголосили, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів.

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Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по Вишневому. У місті фіксували вторинну детонацію. Через загрозу вибухів із Вишневого евакуювали понад 600 людей.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з’ясувати обставини того, що сталося у Вишневому.

Загалом у місті пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що це найбільші руйнування житлового сектору за весь період повномасштабного вторгнення Росії. Через масштаб пошкоджень уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення житла у громаді.