Об’єкт у Вишневому, де після удару РФ сталися вибухи, не підпорядковується ЗСУ, — Генштаб

Після російського удару 6 липня у місті Вишневе на Київщині сталися вибухи на об’єкті, який, за даними Генштабу, не належить до сфери управління Збройних сил України.
Про це речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.
У ЗСУ наголосили, що залишається чинним розпорядження головнокомандувача Збройних сил України, яким заборонено розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по Вишневому. У місті фіксували вторинну детонацію. Через загрозу вибухів із Вишневого евакуювали понад 600 людей.
Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з’ясувати обставини того, що сталося у Вишневому.
Загалом у місті пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що це найбільші руйнування житлового сектору за весь період повномасштабного вторгнення Росії. Через масштаб пошкоджень уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення житла у громаді.