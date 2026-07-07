Bloomberg: Трамп заявив про готовність зняти санкції з Туреччини через російські С-400

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може зняти санкції з Туреччини, запроваджені через купівлю російських комплексів С-400. США також розглядають можливість дозволити Анкарі придбати винищувачі F-35.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Ми не хочемо вводити санкції проти друзів”, — заявив Трамп.

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Саме Трамп ініціював ці санкції під час свого першого президентського терміну.

У межах перезавантаження відносин із Туреччиною США вивчають можливість підтвердити, що Анкара виконала вимоги для продажу F-35. Водночас Вашингтон продовжує наполягати, щоб Туреччина відмовилася від С-400. Саме придбання цих зенітно-ракетних комплексів у минулому десятилітті призвело до санкцій США та відмови продавати Туреччині винищувачі.

За словами джерел Bloomberg, Туреччина готова до компромісу, який передбачав би технічний нагляд з боку США. При цьому Анкара могла б зберегти ракети на випадок виняткових обставин, що загрожують національній безпеці.

Відповідаючи на запитання про С-400, Трамп заявив, що у нього “немає побоювань” щодо відносин США з Туреччиною.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час переговорів із Трампом повідомить про підтримку планів розвитку енергетичних проєктів і транзитних коридорів на Кавказі та Близькому Сході. За даними співрозмовників Bloomberg, ці проєкти мають послабити вплив Росії та Ірану на регіональні енергетичні маршрути.

Ердоган заявив журналістам, що сподівається на позитивний результат переговорів цього тижня.

“F-35 — не нова тема для нас. Ми вже обговорювали це питання зі США і отримали обіцянку поставити п’ять літаків”, — сказав він.

Bloomberg зазначає, що обидва рішення — і щодо скасування санкцій, і щодо літаків — має схвалити Конгрес. Водночас немає гарантії, що він це зробить.

Проти продажу Туреччині F-35 активно виступає Ізраїль. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що це порушить баланс сил на Близькому Сході, де найсучаснішу зброю має саме Ізраїль. За словами Нетаньягу, посилення Туреччини також не сподобається арабським союзникам США в регіоні.

Проти такого посилення виступає і Греція, оскільки Туреччина продовжує контролювати північний Кіпр, захоплений у 1974 році.