ДБР проводить обшуки у власника виробника дронів Vyriy Industries: що кажуть в компанії

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у власника компанії-виробника дронів Vyriy Industries Олексія Бабенка. Слідчі перевіряють підозру у штучному завищенні вартості постачання дронів за державними контрактами.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу ДБР.

У ДБР вважають, що Vyriy Industries могла штучно завищувати вартість багатомільярдних контрактів на постачання дронів державі.

Реклама

Реклама

“За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Саме ці обставини стали підставою для проведення слідчих дій”, — розповіли в бюро.

Олексій Бабенко також є акціонером видання “Бабель”. У редакції повідомили, що під час обшуку в Бабенка вилучили всі дані з мобільного телефону та знайшли 3500 доларів. Також, за даними “Бабеля”, ДБР провело обшуки у рідного брата і матері Бабенка та в компанії. Редакція пов’язує обшуки з виходом свого матеріалу про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”, де йшлося про смерті в полку та практику катувань військових.

У Vyriy Industries повідомили, що співпрацюють з уповноваженими органами щодо обшуків і підозри ДБР та заявили про можливу кампанію з дискредитації Олексія Бабенка.

“Компанія не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії та слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries. Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу”, — йдеться в повідомленні.