“Patriot уже не вистачає”: Зеленський закликав НАТО терміново створювати антибалістичну систему

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті НАТО в Анкарі 7 липня заявив, що українська ППО перехоплює близько 90% російських дронів Shahed. Він закликав партнерів долучатися до Drone Deal і спільно створювати антибалістичні системи в Європі.

Про це пише Суспільне.

За словами Зеленського, українська протиповітряна оборона перехоплює близько 90% російських дронів типу Shahed. Україна пропонує партнерам Drone Deal — дронову ініціативу, яка передбачає не лише закупівлю дронів, а й спільне виробництво.

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“Drone Deal — це не лише купівля дронів, а й спільне виробництво. Це ініціатива — швидкий доступ до захисту. Я дякую усім, хто уже долучився до ініціативи. Це ЄС, Туреччина, Азербайджан, країни Затоки. Я сподіваюсь, що ми будемо співпрацювати, щоб надати іншим країнам захист від загроз”, — сказав Зеленський.

Український лідер закликав країни НАТО співпрацювати з Україною для створення захисту від балістичних загроз, особливо у Європі. Можливість Росії атакувати балістичними ракетами він назвав “останньою перевагою”.

“Вам потрібні власні потужності для виробництва антибалістичних потужностей. Ми всі цінуємо систему Patriot, однак у сьогоднішній війні ми побачили, що виробництва Patriot недостатньо для того, щоб забезпечити захист від балістичної зброї”, — сказав український президент.

Зеленський звернувся до країн НАТО з проханням підтримати зусилля щодо виробництва систем Patriot у Європі. Він закликав європейські країни якнайшвидше налагодити власне виробництво бюджетної антибалістичної системи.

“Систем Patriot уже не вистачає. І це не може чекати до 2030-го, це потрібно зараз”, — заявив Зеленський.

За словами президента, йдеться не про прибутки урядів чи виробників, а про безпеку сотень мільйонів європейців.

“Це справа не у максимізації заробітків для урядів та виробників, а у захисті сотень мільйонів європейців. Ми працюємо над розвитком антибалістичної коаліції”, — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україні потрібна допомога у сфері протиповітряної оборони.

“Все інше ми можемо робити самі”, — сказав президент.

Також Україні вдається атакувати російські підприємства у глибокому тилу. Зеленський наголосив, що у Росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною.

Говорячи про майбутнє відносин України й НАТО, президент заявив, що альянс України в НАТО — “це альянс майбутнього”.

“Я хочу висловити свою вдячність позиції лідерів країн, які зазначили, що місце України в НАТО. Зараз НАТО має відповідати на ризики сучасного світу з Україною — з силою нашої оборонної промисловості, стійкістю та досвідом наших людей”, — зауважив Зеленський.