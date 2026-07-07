Блогер, учитель і депутат сільради: поліція розкрила деталі масштабної наркомережі на Закарпатті

Поліція Закарпаття разом з іноземними партнерами провела спецоперацію зі знешкодження каналу, яким у кілька країн Європи постачали партії метамфетаміну та кокаїну. Про це повідомили у Нацполіції.

У результаті масштабної спецоперації правоохоронці викрили мережу, ключовими учасниками якої були 20 наркодилерів.

Документування злочинної діяльності оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю розпочали ще у квітні 2025 року. Під час розслідування встановили, що злочинна організація мала чітку структуру та була поділена на кілька окремих груп, кожна з яких діяла під керівництвом свого наставника.

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Поліція затримала 20 учасників міжнародної наркомережі / Фото: Нацполіція

До складу першої групи входили 47-річний організатор з Ужгорода та двоє виконавців віком 27 і 44 роки. За даними поліції, вони транспортували наркотики рейсовими автобусами, ховаючи кілограми “товару” у дитячих іграшках та валізах з особистими речами.

Другу групу очолював 53-річний житель Мукачева, який, за оперативною інформацією, раніше мав статус так званого “кримінального авторитета” на прізвисько “Москаль”. Разом із ним діяли чоловік та жінка з Мукачівщини, які перевозили наркотики через державні кордони на власному автомобілі, маскуючи їх під побутову хімію.

Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо можливого використання безпілотників для переміщення наркотиків через державний кордон.

Ключовими фігурами наркомережі були шестеро громадян України, які координували злочинну діяльність із-за кордону.

Серед затриманих є люди з кримінальним минулим, а також особи, наближені до одного з колишніх нардепів. Водночас до злочинної мережі входили й ті, хто зовні вів цілком законний спосіб життя.

У Нацполіції зазначили, що серед фігурантів були блогер, учитель у школі та депутат сільради, який публічно позиціонував себе як активний борець із наркоторгівлею.

У результаті спільної міжнародної спецоперації правоохоронці викрили та затримали 20 учасників транснаціонального угруповання: 8 — на території України, 4 — у Чехії та ще 8 — у Словаччині.