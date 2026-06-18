У Києві викрили наркомережу з 13 учасників: вилучено 600 доз кокаїну на 2,5 млн грн

Правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, яке займалося збутом кокаїну в Києві, Київській області та Дніпрі. У межах спецоперації затримано 13 осіб, а також вилучено понад 600 доз наркотиків орієнтовною вартістю близько 2,5 млн гривень.

Про це повідомили в поліції Києва та Київській міській прокуратурі.

Поліція ліквідувала мережу збуту кокаїну в Києві, області та Дніпрі / Фото: Прокуратура

За даними слідства, організатором схеми був 22-річний житель столиці. До складу групи входили його спільники, фасувальники, збувачі та кур’єри, які забезпечували логістику постачання наркотиків.

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Для пошуку клієнтів учасники угруповання створили закритий Telegram-канал. Після отримання замовлень наркотики доставляли покупцям особисто, використовуючи орендовані автомобілі.

Правоохоронці зазначають, що фігуранти регулярно змінювали транспорт, місця проживання та маршрути пересування. Для комунікації вони використовували зашифровані месенджери, намагаючись приховати свою діяльність від правоохоронних органів.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили кокаїн, розфасований у пакетики, що зовні нагадували упаковки вологих серветок. Загалом правоохоронці вилучили понад 600 доз наркотичного засобу.

Наразі 12 учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Ще одному затриманому інкримінують збут наркотиків за ч. 2 ст. 307 КК України.

Суд обрав для 12 підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще один фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Досудове розслідування триває.