        Кримінал

        У Харкові громадянку Естонії затримали з пів кілограмом мефедрону

        Віктор Алєксєєв
        19 Червня 2026 17:10
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        У Харкові правоохоронці затримали 27-річну громадянку Естонії, у якої виявили близько 500 грамів мефедрону.

        За даними поліції, 16 червня в Київському районі міста жінку зупинили для перевірки через підозрілу поведінку та зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння.

        Під час поверхневої перевірки та першочергових слідчих дій у неї виявили два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною вагою близько 250 грамів кожний.

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        Згідно з результатами експрес-тесту, вилучена речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною — мефедроном. Загальна вага вилученого склала близько 500 грамів.

        Суд відправив під варту громадянку Естонії, підозрювану у збуті мефедрону / Фото: Нацполіція

        Надалі правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем тимчасового проживання жінки.

        Після завершення слідчих дій її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        Слідчі Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

        За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

        Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини кримінального правопорушення та можливих осіб, причетних до незаконного обігу психотропних речовин.


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