Найманці “Вагнера” на чолі із сином Пригожина створили наркотрафік у Центральній Африці — WSJ

Найманці ПВК “Вагнер”, які залишилися в Центральноафриканській Республіці, налагодили контрабанду та продаж трамадолу. За даними The Wall Street Journal, ця схема стала одним із ключових джерел фінансування угруповання після загибелі Євгена Пригожина.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, у Центральноафриканській Республіці досі перебувають близько 500 найманців “Вагнера”. Керує ними син засновника угруповання Павло Пригожин.

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Журналісти стверджують, що “вагнерівці” організували постачання трамадолу — опіоїдного знеболювального препарату, який у великих дозах має стимулювальний ефект. Через це в регіоні його називають “кокаїном для бідних”.

Препарат виробляють в Індії, після чого доправляють через Демократичну Республіку Конго до ЦАР. Там його поширенням, за даними WSJ, займаються представники “Вагнера”.

Основними покупцями називають місцевих шахтарів, бойовиків, учасників проросійських акцій, а також представників президентської гвардії та підконтрольного їй ополчення Sharks.

У виданні зазначають, що поширення трамадолу допомагає найманцям утримувати вплив на місцеві силові структури та контролювати райони видобутку золота.

За оцінкою WSJ, золотодобувні активи приносять угрупованню близько 180 мільйонів доларів на рік. Додатковий дохід забезпечує контрабанда препарату до сусідніх країн, зокрема Судану.

За даними Уппсальського університету, зростання споживання трамадолу в ЦАР збіглося зі збільшенням майже на 20% кількості загиблих у боях за контроль над окремими районами країни.

В Africa Center for Strategic Studies вважають, що “Вагнер” фактично підпорядкував собі значну частину політичної та військової системи Центральноафриканської Республіки завдяки глибокій інтеграції у місцеві владні структури.

Після заколоту та загибелі Євгена Пригожина у 2023 році російська влада заявляла про розформування угруповання та передачу його закордонних операцій під контроль Міністерства оборони РФ.

Однак, за даними BBC, у Центральноафриканській Республіці “Вагнер” фактично продовжив діяти у попередньому форматі.