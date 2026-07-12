США завдали третьої серії ударів по Ірану: Тегеран відповів атаками по країнах Затоки

США провели третю за тиждень серію ударів по Ірану, заявивши про ураження 140 військових цілей. Тегеран відповів ракетними та дроновими атаками по об’єктах у країнах Перської затоки й оголосив про закриття Ормузької протоки.

Про це пише Reuters.

За даними Центрального командування США, загалом протягом трьох ночей американські сили атакували понад 300 іранських військових об’єктів. Остання операція, за твердженням Вашингтона, була спрямована на послаблення здатності Ірану атакувати торговельні судна в Ормузькій протоці.

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Приводом для нової хвилі ударів стала атака на контейнеровоз під прапором Кіпру. Судно зазнало серйозних пошкоджень і загорілося, екіпаж був змушений залишити його. Один громадянин Індії зник безвісти, ще десятьох членів екіпажу врятували.

У відповідь Іран атакував американські та союзницькі об’єкти в Катарі, Кувейті, Бахрейні, Омані та Йорданії. У Катарі внаслідок падіння уламків постраждали троє людей, серед яких дитина.

В Омані безпілотники атакували об’єкти в регіоні Мусандам. У Йорданії впали три ракети, які спричинили незначні матеріальні збитки, однак обійшлося без постраждалих.

Об’єднані Арабські Емірати заявили, що їхні системи ППО реагували на ракети й дрони, запущені з Ірану. У Бахрейні лунали сигнали повітряної тривоги, а в Досі було чутно вибухи.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що атакував командний центр і ангари з дронами в Йорданії, радіолокаційний об’єкт у Кувейті, платформи забезпечення авіаносців в Омані та військові об’єкти в Катарі. Незалежного підтвердження частини цих заяв немає.

Іран також оголосив Ормузьку протоку закритою “до подальшого повідомлення” та заявив, що обмеження діятимуть до припинення втручання США в регіоні.

Водночас Центральне командування США стверджує, що комерційні судна продовжують проходити протокою. Тому повне фактичне припинення судноплавства наразі не підтверджене.

Через Ормузьку протоку до початку війни проходила приблизно п’ята частина світових постачань нафти та зрідженого природного газу. Бойові дії та загроза блокування водного шляху вже призвели до зростання енергетичних цін і посилили побоювання щодо нового сплеску глобальної інфляції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном завершився. Водночас сторони не відмовилися від дипломатичних контактів: переговори за участю Оману, Катару та Пакистану продовжуються, однак домовленості про припинення ударів поки немає.