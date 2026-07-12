Генштаб прокоментував справу військових 155-ї бригади та зникнення комбрига

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що командир 155-ї окремої механізованої бригади самовільно залишив військову частину, а його місцеперебування встановлюють правоохоронці. Військовослужбовців, які фігурують у кримінальному провадженні, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це йдеться у коментарі Генштабу ЗСУ.

У Генштабі заявили, що інформацію про ймовірні правопорушення військовослужбовців 155-ї бригади розглядають у межах кримінального провадження. Обставини інциденту встановлюють правоохоронні органи.

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Військова служба правопорядку та органи військового управління взаємодіють зі слідством, зокрема допомагають встановити місцезнаходження командира бригади.

“Якщо слідство доведе провину — відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів”, — наголосили у Генштабі.

Там також заявили про нетерпимість до будь-яких протиправних дій серед особового складу та пообіцяли вжити передбачених законом заходів у разі встановлення вини посадовців судом.

Раніше ЗМІ повідомили про затримання дев’ятьох військовослужбовців 155-ї ОМБр за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області. Серед затриманих, за даними журналістів, є командир батальйону.

За версією слідства, яку наводять джерела ZN.UA, двох мешканців села Калинівка Білоцерківського району могли викрасти після конфлікту, пов’язаного з дружиною командира бригади Станіслава Лучанова. ЗМІ стверджують, що чоловіків вивезли до Дніпропетровської області, де з ними розправилися.

Офіційно ці обставини правоохоронці поки детально не коментували.

Досудове розслідування здійснюють за статтями про умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тіла, які, за попередніми даними, можуть належати потерпілим, ексгумували.

В оперативному командуванні “Північ” раніше підтвердили, що командира бригади розшукують, а фігурантів провадження відсторонили від служби.