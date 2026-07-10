На Вінниччині військовий із сокирою поранив працівника ВСП

У селищі Тиврів на Вінниччині двох військовослужбовців підозрюють у нападі на працівників Військової служби правопорядку. За даними слідства, один із них поранив правоохоронця сокирою, а інший перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини.

Про це повідомила Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Двоє військових побили працівників ВСП і закидали їхнє авто камінням / Фото: Прокуратура

Інцидент стався 8 липня, коли працівники ВСП розшукували військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. На березі водойми вони виявили 26-річного військового, який перебував у розшуку та відпочивав разом з іншим військовослужбовцем і цивільними, розпиваючи алкоголь.

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Спроба затримання переросла в сутичку. За версією слідства, присутні почали чинити опір правоохоронцям, а двоє військових у стані сп’яніння побили одного з працівників ВСП.

Крім того, нападники закидали службовий автомобіль камінням, розбили скло та пошкодили лакофарбове покриття.

Після цього підозрювані сховалися у приватному будинку. Коли на місце прибула група швидкого реагування ВСП, один із військовослужбовців вийшов із сокирою та завдав правоохоронцю рубаної рани лівої руки.

Обох чоловіків затримали. Їм повідомили про підозру в умисному заподіянні тілесних ушкоджень працівникам правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків, вчиненому групою осіб.

Військовослужбовцю, якого розшукували, додатково повідомили про підозру в самовільному залишенні військової частини.

За напад на правоохоронців підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі. За самовільне залишення військової частини передбачено до десяти років ув’язнення.