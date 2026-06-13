В Україні запрацював новий порядок повернення військових із СЗЧ

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про запуск нового механізму повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) через застосунок Армія+.

За його словами, ця ініціатива є частиною комплексної трансформації системи військової служби, яка передбачає нові контракти, чіткі терміни служби, підвищені виплати та більше справедливості для військових.

Одним із ключових елементів реформи стане можливість швидкого повернення військовослужбовців до лав Сил оборони безпосередньо в підрозділи, які потребують досвідчених бійців.

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Для цього через Армія+ створено механізм, який дозволяє військовому самостійно обрати нову військову частину зі списку доступних підрозділів, подати рапорт онлайн та отримати супровід на всіх етапах процедури.

Скористатися програмою можна до 20 вересня 2026 року. Вона поширюється на військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту, якщо факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня 2026 року. Для військовослужбовців Національної гвардії аналогічний механізм має запрацювати найближчим часом.

Після подання рапорту в застосунку представники обраної військової частини зв’язуються з військовослужбовцем для уточнення деталей. Після погодження кандидатури в системі з’являється статус «У дорозі», який надає п’ять днів для прибуття до нового місця служби.

У Міністерстві оборони наголошують, що мета програми — дати можливість мотивованим військовим повернутися до служби без зайвої бюрократії та використати свій досвід там, де він найбільше потрібен для оборони країни.