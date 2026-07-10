Одна з найсмертоносніших пожеж в Іспанії: 11 загиблих, ще 19 людей зникли

Щонайменше 11 людей загинули, намагаючись утекти від масштабної лісової пожежі на півдні Іспанії. Ще 19 людей вважаються зниклими безвісти, тоді як рятувальники продовжують боротьбу з вогнем.

Про це пише Reuters. Пожежа надзвичайно швидко поширилася лісистою місцевістю поблизу міста Лос-Гальярдос у провінції Альмерія, популярній серед туристів.

За словами керівника служби надзвичайних ситуацій Андалусії Антоніо Санса, більшість загиблих, імовірно, були іноземцями. Вони не виконали рекомендацію залишатися в укриттях і вирішили самостійно залишити небезпечний район на автомобілях.

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Чотирьох людей знайшли загиблими в одній машині з правим кермом. Через це влада припускає, що вони могли бути громадянами Великої Британії.

Ще семеро людей, ймовірно, покинули автомобілі та намагалися врятуватися пішки маршрутом, який не входив до офіційного плану евакуації. Їхні тіла виявили неподалік машин.

“Наслідки виявилися жахливими. Усе свідчить про те, що більшість або всі загиблі були іноземними громадянами”, – заявив Санс.

За попередніми даними, пожежа могла початися після того, як обірваний електричний кабель упав на ділянку сухих чагарників. Сильний вітер сприяв стрімкому поширенню полум’я, яке знищувало фермерські будинки, дачі та автомобілі.

Роботу екстрених служб ускладнює складний рельєф місцевості з великою кількістю ярів. Влада продовжує встановлювати особи загиблих і розшукувати зниклих.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття родинам жертв і заявив, що відчуває “величезний смуток і спустошення”.

Пожежа стала найсмертоноснішою в Іспанії з 2005 року, коли в провінції Гвадалахара загинули 11 пожежників.

Сезон лісових пожеж в Іспанії цього року розпочався раніше через серію літніх хвиль спеки. Від початку року в країні вигоріло близько 57 тисяч гектарів території.