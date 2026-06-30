Укргідрометцентр пояснив причину смогу в Києві та повідомив про радіаційний фон

Погіршення якості повітря у Києві та частині Київської області пов’язане з масштабними лісовими пожежами у Чорнобильській зоні відчуження. Через перенесення продуктів горіння смог може періодично накривати столицю й окремі райони області.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За даними фахівців Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, упродовж 27–29 червня шлейфи диму поширювалися на південь від осередків пожеж. Це призвело до погіршення якості повітря та видимості у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

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Станом на 30 червня пожежі у зоні відчуження ще тривають. В Укргідрометцентрі подякували рятувальникам ДСНС та всім службам, які працюють над ліквідацією загорянь у складних погодних умовах.

За прогнозом синоптиків, 30 червня у Київській області очікується північний вітер 5–10 м/с. За такого напрямку вітру продукти горіння можуть і надалі періодично поширюватися у бік Києва та окремих районів області.

Водночас в Укргідрометцентрі наголосили, що радіаційний фон залишається в межах норми.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, дані постів спостережень гідрометслужби свідчать, що радіаційний стан у Києві та Київській області відповідає природним значенням.

Також у пробах атмосферних аерозолів, відібраних у Києві протягом 26–29 червня, перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів не виявили.

Жителям Києва та області радять у разі запаху диму або задимленості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, зачиняти вікна та провітрювати приміщення лише тоді, коли якість повітря покращується.

Особливо уважними до самопочуття мають бути люди із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, діти й люди літнього віку.

За попередніми прогнозами синоптиків, 1 липня швидкість вітру має зменшитися, а його напрямок поступово змінюватиметься. Це може знизити ймовірність перенесення продуктів горіння у бік Києва.