Росія атакувала Україну 137 дронами: ППО збила або подавила 114 цілей

У ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 137 безпілотниками різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з 18:00 9 липня. Російські війська застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також “Гербери”, “Італмаси”, баражуючі боєприпаси “Бандероль” і дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Пуски здійснювалися з напрямків Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, за попередніми даними, на півночі, півдні та сході країни збито або подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях. Також уламки збитих дронів впали на 4 локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває: у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.