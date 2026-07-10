Мбаппе не забив пенальті, але оформив гол і асист: Франція вибила Марокко з ЧС-2026

Збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2026 з футболу. У матчі 1/4 фіналу французи перемогли Марокко з рахунком 2:0, повідомляє Суспільне Спорт.

До чвертьфіналу Франція пройшла після мінімальної перемоги над Парагваєм — 1:0. Марокко на попередній стадії розгромило Канаду з рахунком 3:0, але до гри з французами підійшло без одного зі своїх лідерів Ісмаеля Сайбарі, який зазнав травми підколінного сухожилля.

Франція могла відкрити рахунок на 28-й хвилині, коли отримала право на пенальті. До позначки підійшов Кіліан Мбаппе, але воротар Марокко Яссін Буну впорався з його ударом.

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На 35-й хвилині французи створили ще один небезпечний момент: Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика і пробив у нижній кут, але Буну знову врятував свою команду. Уже в компенсований час першого тайму після удару Люки Діня марокканців врятувала поперечина.

Перший гол Франція забила на 60-й хвилині. Мбаппе пробив під праву стійку і вивів свою команду вперед.

Через шість хвилин французи подвоїли перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який ударом у правий нижній кут встановив остаточний рахунок — 2:0.

Гол у ворота Марокко став для Мбаппе 20-м на рівні чемпіонатів світу. Більше має лише аргентинець Ліонель Мессі — 21.

Франція втретє поспіль вийшла до півфіналу світової першості. Вона стала лише третьою збірною в історії, якій вдалося щонайменше тричі поспіль доходити до 1/2 фіналу ЧС. Раніше такі серії мали тільки Бразилія та Німеччина.

Суперник Франції у півфіналі ЧС-2026 визначиться у матчі Іспанія — Бельгія. Гра відбудеться у пʼятницю, 10 липня, о 22:00 за Києвом.