        Спорт

        Мбаппе не забив пенальті, але оформив гол і асист: Франція вибила Марокко з ЧС-2026

        Сергій Бордовський
        10 Липня 2026 07:37
        читать на русском →
        Гравець збірної Франції Кіліан Мбаппе / Фото: REUTERS/DAVID BUTLER II
        Гравець збірної Франції Кіліан Мбаппе / Фото: REUTERS/DAVID BUTLER II

        Збірна Франції стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2026 з футболу. У матчі 1/4 фіналу французи перемогли Марокко з рахунком 2:0, повідомляє Суспільне Спорт.

        До чвертьфіналу Франція пройшла після мінімальної перемоги над Парагваєм — 1:0. Марокко на попередній стадії розгромило Канаду з рахунком 3:0, але до гри з французами підійшло без одного зі своїх лідерів Ісмаеля Сайбарі, який зазнав травми підколінного сухожилля.

        Франція могла відкрити рахунок на 28-й хвилині, коли отримала право на пенальті. До позначки підійшов Кіліан Мбаппе, але воротар Марокко Яссін Буну впорався з його ударом.

        Реклама
        Реклама

        На 35-й хвилині французи створили ще один небезпечний момент: Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика і пробив у нижній кут, але Буну знову врятував свою команду. Уже в компенсований час першого тайму після удару Люки Діня марокканців врятувала поперечина.

        Перший гол Франція забила на 60-й хвилині. Мбаппе пробив під праву стійку і вивів свою команду вперед.

        Через шість хвилин французи подвоїли перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який ударом у правий нижній кут встановив остаточний рахунок — 2:0.

        Гол у ворота Марокко став для Мбаппе 20-м на рівні чемпіонатів світу. Більше має лише аргентинець Ліонель Мессі — 21.

        Франція втретє поспіль вийшла до півфіналу світової першості. Вона стала лише третьою збірною в історії, якій вдалося щонайменше тричі поспіль доходити до 1/2 фіналу ЧС. Раніше такі серії мали тільки Бразилія та Німеччина.

        Суперник Франції у півфіналі ЧС-2026 визначиться у матчі Іспанія — Бельгія. Гра відбудеться у пʼятницю, 10 липня, о 22:00 за Києвом.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov