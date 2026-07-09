“Дегтярьов, чий Крим?”: Z-блогери звинуватили міністра спорту РФ у зраді

У Росії провоєнні блогери розкритикували міністра спорту та голову Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова після зміни статуту ОКР. Комітет прибрав згадки про окуповані українські території, що було умовою для тимчасового відновлення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Про це пише видання The Moscow Times.

Зі статуту Олімпійського комітету Росії прибрали згадки про окуповані території України — “ДНР”, “ЛНР”, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Саме це було однією з умов для зняття санкцій Міжнародного олімпійського комітету.

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7 липня МОК тимчасово відновив членство ОКР. Російський комітет був відсторонений у 2023 році через включення до свого складу олімпійських рад окупованих регіонів України.

Після рішення ОКР російські Z-блогери різко розкритикували міністра спорту та голову Олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова. Пропагандист Дмитро Стешин заявив, що Олімпійський комітет Росії “відмовився від частини територій країни”, щоб повернутися на міжнародні змагання.

Z-блогер Юрій Ліндре написав, що ОКР фактично “визнав спортивну юрисдикцію України” над регіонами, які Росія внесла до своєї Конституції. Інший провоєнний автор Кирило Федоров заявив, що російські чиновники “вирішили відмовитися від цілісності Росії”. Z-канал Verum Regnum звернувся до міністра із запитанням: “Дегтярьов, чий Крим?”.

Сам Дегтярьов у коментарі пропагандисту Володимиру Соловйову відкинув звинувачення, назвавши їх “нісенітницею, брехнею і провокацією”. Він заявив, що Росія “ні від яких територій не відмовлялася”.

За словами міністра, олімпійські ради в регіонах — це зазвичай “двоє-троє активістів”, а їхнє скасування “нікого особливо не схвилювало”. Дегтярьов також пояснив, що ОКР привів свою структуру у відповідність до статуту і залишився союзом федерацій з видів спорту.

Водночас рішення МОК не означає автоматичного повернення російських команд до всіх міжнародних змагань. ФІФА та УЄФА заявили, що окремо аналізуватимуть ситуацію, тому відсторонення російських футбольних клубів і збірної поки зберігається.

В окремих видах спорту російські спортсмени можуть отримати допуск до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. При цьому МОК і надалі не проводитиме свої заходи в Росії, а питання використання російського прапора і гімну залишається відкритим.

Відсторонення ОКР зняли після того, як російська сторона письмово підтвердила, що не веде діяльність на окупованих територіях України та не визнає їхні спортивні організації своїми.