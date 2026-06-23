Bloomberg: Російська вікі-війна намагається спотворити реальність, свідчать документи

Російські оператори впливу назвали це «Проєкт 2026». План полягав не лише в поширенні сфабрикованих історій у соціальних мережах. Він передбачав зусилля зі створення альтернативної інформаційної екосистеми.

Витік документів приватної російської агенції, які переглянуло Bloomberg News, розкриває плани зі створення розгалуженої мережі довідкових сайтів у стилі Wikipedia, медіа та фальшивих аналітичних центрів, щоб впливати на те, як люди та чат-боти зі штучним інтелектом розуміють політичні питання.

Документи Агентства соціального проєктування (SDA), проти якого США, Велика Британія та Європейський Союз запровадили санкції за підтримку керованої Кремлем дезінформації, показують, як московська агенція стала центральним вузлом у системі когнітивної війни Росії, беручи участь в операціях під чужим прапором і розміщенні фейкових історій в інтернеті.

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Серед 73 документів, що потрапили у витік, — проєктні пропозиції та скриншоти чатів і сайтів, датовані періодом від травня 2023 року до квітня 2026 року. Разом вони свідчать, що російські оператори впливу виходять за межі поширення неправдивих історій у соціальних мережах і намагаються контролювати джерела інформації, на яких ґрунтуються пошукові системи та великі мовні моделі. Fact Investigation Platform, вірменське медіа, що спеціалізується на дезінформації, першим повідомило про частину цих документів.

Внутрішні планові документи описують амбітну кампанію, що охоплює кілька країн і мов, зі створення сайтів, контрольованих Кремлем. Як свідчать документи, ця діяльність має на меті перехоплення пошукового трафіку та вплив на чат-боти зі штучним інтелектом за допомогою неправдивої інформації про політиків і поточні події.

В одній із пропозицій ішлося про плани створити для Вірменії довідковий сайт, «клонований» з Wikipedia, який оператори мали оптимізувати для пошукових систем і наповнювати проросійськими наративами на найбільш відвідуваних сторінках. Згідно з метаданими, пропозиція датована 14 квітня — лише за два місяці до виборів у країні 7 червня.

Bloomberg виявив три сайти у стилі Wikipedia для Вірменії, створені в січні, які нещодавно були заблоковані їхнім хостинг-провайдером. Попри зусилля Росії з поширення неправдивих історій про прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, він здобув переконливу перемогу.

В іншому проєкті, спрямованому на Німеччину, йшлося про створення 200 000 вебсторінок, згідно з плановим документом від 15 січня. У ньому були визначені цілі, зокрема редагування 100 статей на місяць із прицілом на пошукові системи. План також передбачав щомісяця «навчати» шість платформ штучного інтелекту за допомогою відредагованих статей. Назви сайтів у документі не розкривалися. BfV, німецька служба внутрішньої розвідки, заявила, що знає про витік, але відмовилася від коментарів.

«Їхній підхід полягає в тому, щоб спробувати зламати пошукові системи, заполонивши простір контентом, який перехресно посилається на їхній контент або їхні наративи», — сказала Катерина Сєдова, нерезидентна старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council і колишня посадовиця Держдепартаменту США, яка спеціалізується на технологіях і національній безпеці. «Це буде їхнім непрямим способом проникнення в популярні чат-боти та пошукові системи».

Більшість документів, що потрапили у витік, не містять логотипів SDA, але європейські посадовці та дослідники сказали Bloomberg, що вважають файли справжніми на підставі їхнього змісту та стилю пропозицій, частина яких схожа на документи SDA, оприлюднені Міністерством юстиції США та європейськими медіа у 2024 році.

Bloomberg також використав історичні дані системи доменних імен, щоб незалежно підтвердити існування 42 сайтів, показаних на скриншотах системи керування контентом операції. Це доказ, який було б складно сфальсифікувати. Майже всі вони розміщувалися на одній і тій самій російській IP-адресі, яка також фігурує в документах, що потрапили у витік.

SDA, заснована у 2002 році Іллею Гамбашидзе, працювала для російських посадовців і державних установ над тим, що сама називає «інформаційною війною». У 2024 році Міністерство юстиції заявило, що агенція була залучена до «тривалої іноземної зловмисної кампанії впливу», керованої російським урядом, зокрема до спроб видавати себе за медіа та урядові організації. Того ж року США запровадили санкції проти Гамбашидзе. SDA не відповіла на запит про коментар.

Нові документи дають уявлення про те, як російські посадовці керують так званими «активними заходами» — дезінформацією та ширшими зусиллями з дестабілізації Заходу і формування громадської думки. Вони показують операцію, організовану за принципом західної консалтингової компанії, з акцентом на показниках ефективності, кейсах і системах відстеження громадської думки.

Це знаменує суттєву еволюцію порівняно з уже ліквідованим Агентством інтернет-досліджень — фабрикою тролів, яку очолював покійний ватажок найманців Євген Пригожин і яку один із викривачів колись описував як структуру, що керувалася радше квотами на публікації в соцмережах, ніж складним таргетуванням.

Однією з ключових фігур у документах є Софія Захарова, посадовиця управління інформації та комунікацій Кремля, проти якої ЄС у 2024 році запровадив санкції за співпрацю з SDA. Таблиця з іменами користувачів та електронними адресами, що міститься в нових документах, показує, що в чатах її називають Крістін Кілер — імовірно, відсилання до Крістін Кілер, англійської моделі в центрі скандалу Проф’юмо на початку 1960-х років, який спричинив побоювання щодо можливого підриву національної безпеки Великої Британії. У чатах її також згадують як Софію; вона постає в управлінській ролі, обговорюючи фінансування та погодження.

«Ми все ще чекаємо відмашки від СВК», — написала вона в одному з чатів від 24 липня 2024 року у відповідь на невизначені заявки. Ініціали, ймовірно, стосуються Сергія Владиленовича Кирієнка, першого заступника керівника адміністрації Кремля, співпрацю якого з SDA вперше викрили в матеріалах Міністерства юстиції 2024 року. Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запит про коментар.

У чатах, схоже, згадуються відомі оператори агенції, які обговорюють протоколи безпеки у 2024 році, приблизно в час попереднього витоку. В одному чаті від 20 грудня 2024 року наведено список запитань до «Іллі» — зокрема, чому він робив «нотатки/записи всіх закритих нарад, пов’язаних із міжнародним проєктом». У матеріалах Міністерства юстиції у вересні 2024 року згадувалися протоколи, які вів засновник SDA Гамбашидзе.

Проєкти зі створення довідкових сайтів для Німеччини та Вірменії відповідають попереднім зусиллям Росії впливати на громадську думку в обох країнах шляхом поширення неправдивих історій про політиків у соціальних мережах.

У документі щодо пропозиції SDA для Вірменії викладалися плани створити клоновану сторінку Wikipedia, яка містила б сфабриковані кримінальні дії провідного політика. Редактори мали відстежувати, які сторінки приваблюють найбільше читачів, і вставляти власні наративи через посилання та інформаційні блоки. У документі зазначалося, що сайт може досягти 5000 відвідувачів на день протягом перших трьох місяців.

Росії вдалося створити власного конкурента Wikipedia. Ruwiki, онлайн-енциклопедія, скопійована з Wikipedia, з’явилася у 2023 році й відтоді розширилася на інші мови, що використовуються в Російській Федерації. На відміну від проєктів SDA, які, схоже, були розраховані на приховування свого походження, Ruwiki є платформою з відкрито російським брендингом.

Після копіювання і вставлення статей Wikipedia з використанням її відкритої архітектури Ruwiki редагувала контент, змінюючи сторінки на теми, важливі для Кремля. Масове вбивство 2022 року в українській Бучі описується як «провокація». Контент про вербування Пригожиним ув’язнених для участі у війні в Україні був вилучений.

Bloomberg виявив три сайти — spyurk.cyou, sevan.info та khachkar.info, — розміщені на тій самій IP-адресі й зареєстровані в січні, які мають сторінки російською мовою про Вірменію, скопійовані з Wikipedia. Сторінка spyurk.cyou про вірменську діаспору, схоже, є копією російськомовної версії з Wikipedia, з якої прибрали згадки про розпад Радянського Союзу. 9 червня сайти були заблоковані їхнім інтернет-провайдером. Провайдер не відповів на запити про коментар.

Пропозиція SDA щодо Вірменії передбачала розміщення проєкту в Туреччині, щоб приховати його російське керівництво. Хостингом для spyurk.cyou була компанія, зареєстрована в Делавері та з офісом у Туреччині, згідно з даними реєстрації домену.

Bloomberg також виявив численні сайти, керовані SNG-Media — групою, яка, згідно з брошурою SDA, що потрапила у витік, співпрацює з агенцією для просування проросійських поглядів. Сайти вказують spyurk.cyou як джерело зображень, хоча ці зображення доступні на Wikipedia, Shutterstock або в соцмережах. Сайти, зокрема erevan.one, спрямований на Вірменію, розміщені в Російській Федерації та зареєстровані в російському регуляторі зв’язку Роскомнагляд, який контролює й обмежує інформацію в інтернеті.

Джейкоб Роджерс, заступник генерального юрисконсульта Wikimedia Foundation, яка забезпечує технічну та юридичну підтримку енциклопедії, сказав, що не знав про зусилля SDA, але сумнівається, що копія, відома як форк, може стати успішною без значної кількості редакторів. «Ми загалом не бачимо, щоб форки мали якийсь довгостроковий успіх», — сказав Роджерс. «Вони здатні зробити знімок Wikipedia, але не здатні підтримувати інформацію в актуальному стані».

Сєдова, колишня посадовиця Держдепартаменту, сказала, що англомовні чат-боти зі штучним інтелектом можуть бути здатні захищатися від того, що вона назвала російським «отруєнням даних», але висловила занепокоєння ризиком зараження моделей іншими мовами. «Для менших мов команди довіри та безпеки можуть не мати достатньо фахівців, які володіють мовою, щоб запобігти потраплянню маніпулятивних джерел до навчальних даних», — сказала вона.

Документи, що потрапили у витік, містили плани створення фальшивих аналітичних центрів для наповнення інтернету прокремлівським контентом. Один сайт, який видає себе за «Всесвітній центр стратегічних досліджень», переписує статті з авторитетних журналів, роблячи акцент на тезах Кремля. Один із його головних матеріалів, «Європейські енергетичні держави розходяться в різні боки на тлі поглиблення промислової кризи», підсумовує доповідь, представлену у Французькому інституті міжнародних відносин, і робить висновок, що Європа стикається з політичною та економічною кризою. В оригінальній доповіді такого висновку немає.

Протягом останнього десятиліття Росія намагалася використовувати аналітичні центри та новинні видання як прикриття для впливу на громадську думку на Заході. У 2021 році США запровадили санкції проти московського Фонду стратегічної культури та ще трьох видань за співпрацю з російськими розвідувальними службами у поширенні неправдивої інформації. Повідомлення 2022 року показали, що сторінки Wikipedia кількома мовами, зокрема арабською, іспанською та португальською, посилалися на ФСК.

Документи також розкривають, як SDA бере участь у відстеженні успішності дезінформаційних кампаній, які Bloomberg ідентифікував як роботу російської операції, відомої як Storm-1516. У вересневій оцінці 2025 року сфабрикованої історії про те, що президент України Володимир Зеленський купив своїй матері дві квартири в дубайському Burj Khalifa, зазначалося, що історія отримала 86 мільйонів переглядів, зокрема 10 мільйонів від 19 «підрядників проєкту», які поширили її.

Фальшива історія про те, що прем’єр-міністр Вірменії Пашинян купив віллу у Франції, отримала 10,6 мільйона переглядів, згідно з іншим кейсом. У ньому зазначалося, що 17 «підрядників проєкту» поширили її в соціальних мережах, зібравши 2 мільйони переглядів — більш ніж удвічі більше, ніж кількість публікацій, які спростовували цей наратив. У чаті, що потрапив у витік, зазначалося, що успіх цієї історії змусив Пашиняна спростовувати звинувачення.

Документи також розкрили системи, які SDA використовувала для відстеження переглядів у Європі. У пропозиції «Проєкт 2026» зазначалося, що було обрано підрядника для створення бази даних, яка мала збирати інформацію з 10 000 акаунтів лідерів думок, щоб допомогти розмістити 2000 повідомлень у соціальних мережах для того, що називалося «ін’єкцією наративу». Проєкт мав на меті щомісяця готувати аналітику щодо «трендів обговорень» — ознака того, що оператори прагнули підсилювати роз’єднувальний контент.

Він також передбачав план моніторингу 100 французьких опозиційних політиків і щоденного повторного публікування 30–40 їхніх дописів. Скриншот трекера громадської думки для Франції за квітень показав, що група відстежувала дописи в соцмережах десятка ультраправих і лівих політиків та публічних діячів, фіксуючи хештеги й теми, що з’являлися. Серед тих, кого відстежували, були Катрін Грізе, депутатка Європейського парламенту від правої партії «Національне об’єднання», та Луї Буаяр, депутат від лівої партії «Нескорена Франція». Грізе і Буаяр не відповіли на запити про коментар.

Bloomberg виявив докази існування схожих сайтів-трекерів, створених для Великої Британії та Німеччини раніше цього року. Ці сайти групують дописи інфлюенсерів навколо хештегів, які оператори створили щодо роз’єднувальних тем. У британському трекері серед популярних хештегів були #MigrantCrisis, #BrokenSystem і #WarSpillover.