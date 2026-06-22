Інкасатор, блогер і військовий-втікач: СБУ затримала вісьмох агітаторів РФ

У різних регіонах України затримали вісьмох проросійських інтернет-агітаторів. Зловмисники підтримували збройну агресію РФ, виправдовували воєнні злочини окупантів та закликали до нових атак по Україні.

Про це повідомили в СБУ.

У Києві правоохоронці затримали інкасатора приватної охоронної компанії, який поширював у Telegram фейки про Сили оборони, закликав до захоплення України, а також фотографував блокпости та мобільні групи ТЦК, передаючи їхні координати через месенджери.

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У Сумах підозру отримав адміністратор Telegram-каналу, який вихваляв російських військових за обстріли міста та закликав завдати по Україні удару міжконтинентальною ракетою “Сармат”.

У Дніпрі викрили учасницю підпільного осередку так званого “народовладдя”. Жінка закликала до державного перевороту та поширювала матеріали із запереченням воєнних злочинів РФ. Контент публікувався у Facebook і TikTok, де її сторінки мали загальну аудиторію близько 8 тисяч користувачів.

Також у Кривому Розі затримали чоловіка, який у Telegram-чатах закликав Росію завдати ядерного удару по Києву.

На Чернігівщині співробітники СБУ та ДБР викрили мобілізованого військовослужбовця, який заперечував факт повномасштабної війни та висловлював підтримку Кремлю. Після проходження підготовки він самовільно залишив військову частину і був затриманий у Полтаві.

У Житомирській області правоохоронці викрили двох безробітних, які в Telegram-чатах підтримували російську агресію. Один із них виправдовував злочини окупантів у Бучі, інший закликав до посилення ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військових.

На Одещині затримали чоловіка, який закликав до захоплення регіону російськими військами та його приєднання до РФ. Для поширення своїх поглядів він брав участь в онлайн-трансляціях, які велися з території Росії.

Усім фігурантам повідомили про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 161 (умисні дій, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі.