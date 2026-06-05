Жителька Харківщини закликала РФ ударити “Орєшніком” по Києву: що їй загрожує

У проросійських Telegram-каналах жителька Харківської області закликала окупантів застосувати ракету “Орєшнік” для удару по Києву. Також пропагандистка поширювала заклики до захоплення державної влади в Україні.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Харківській області.

За даними слідства, 57-річна жителька села Таранівка Чугуївського району з літа 2024 року регулярно розповсюджувала матеріали з закликами до захоплення державної влади в Україні шляхом знищення її державних інституцій та органів.

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Для популяризації кремлівських наративів фігурантка використовувала проросійські канали у месенджері Telegram, де вона залишала свої коментарі під антиукраїнськими дописами. Вона закликала росіян завдавати ракетно-бомбових ударів по урядовому кварталу у Києві, щоб “ліквідувати вище військово-політичне керівництво України”.

“Для цього вона закликала використовувати новітні російські балістичні ракети “Орєшнік”. Пропагандистка цинічно називала такі можливі ракетні удари “отвєткою”, — розповіли в СБУ.

Жінці повідомили про підозру за чч. 2 та 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів з закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно). За такі злочини їй загрожує п’ять років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування вже завершене, матеріали передаються до суду для винесення вироку.