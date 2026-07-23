Після зустрічі з Лавровим Рубіо заявив, що США шукатимуть нові ідеї для завершення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що пропозиції щодо завершення війни, висунуті торік в Анкориджі, провалилися, оскільки були неприйнятними для України. За його словами, тепер сторонам доведеться шукати нові пропозиції та ідеї.

Про це пишуть Reuters та Суспільне.

Рубіо зустрівся з Лавровим на полях зустрічі АСЕАН у столиці Філіппін. Після переговорів держсекретар США заявив, що президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти: Сполучені Штати готові сприяти завершенню “безглуздої війни”, якщо з’явиться така можливість.

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За словами Рубіо, Вашингтон передав це послання Москві. Водночас він відмовився характеризувати позицію Росії під час зустрічі та розкривати подробиці переговорів.

“У нас була хороша розмова, відверта розмова”, — сказав Рубіо.

Він наголосив, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у припиненні війни.

“Сполучені Штати, президент чітко заявив, що ми готові відіграти конструктивну роль у припиненні безглуздої війни, і ми готові це зробити”, — заявив держсекретар.

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що Лавров нібито підтвердив готовність Росії до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. Він також сказав Рубіо, що Москва залишається відданою пропозиціям, висунутим Трампом і Володимиром Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці у серпні 2025 року.

Як повідомляє Суспільне, Рубіо також заявив, що пропозиції завершення війни, запропоновані торік в Анкориджі, провалилися, оскільки були неприйнятними для України. За його словами, доведеться шукати “нові пропозиції та ідеї”.

“Насправді нічого нового тут нема. Про ці пропозиції вже повідомлялося. Вони називали це формулою “3+2″, яка передбачала обмін територіями. Але ця ініціатива провалилася. Мирна угода неможлива, якщо на неї не погоджуються обидві сторони. Україна тоді не погодилася на ці пропозиції, саме тому ця спроба не спрацювала”, — сказав Рубіо.