У Вишневому був склад боєприпасів “Укроборонпрому”: Зеленський анонсував звільнення

Об’єкт у місті Вишневе на Київщині, уражений під час російського обстрілу 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств “Укроборонпрому”.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, пише hromadske.

Зеленський назвав ситуацію у Вишневому “абсолютно жахливою” та висловив співчуття через велику кількість постраждалих.

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“Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в “Укроборонпромі””, — заявив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема по місту Вишневе. Після атаки там фіксували вторинну детонацію. Евакуювати довелося понад 600 людей. У місті пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що це найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення пошкодженого житла у громаді.

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявляв, що об’єкт у Вишневому, на якому після російського обстрілу відбувалася детонація, не підпорядковується Збройним силам України та не належить до їхньої сфери управління.