Напад на поліцейських під час сутички із військовими ТЦК у Львові: затримано одного учасника

Після заворушень у Львові, в яких, даними Офісу генпрокурора, брали участь близько 200 цивільних, затримано одного з активних учасників. Йдеться про 23-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у нападі на поліцейського.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, під час спроби поліцейських припинити протиправні дії та стабілізувати ситуацію чоловік застосував газовий балончик проти працівників поліції.

Реклама

Реклама

Також він завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець дістав травми голови.

Затриманим виявився 23-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших причетних до протиправних дій.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що у Львові розслідують обставини події за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб. 8 липня 2026 року на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.