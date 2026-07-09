Напад на поліцейських під час сутички із військовими ТЦК у Львові: затримано одного учасника

Після заворушень у Львові, в яких, даними Офісу генпрокурора, брали участь близько 200 цивільних, затримано одного з активних учасників. Йдеться про 23-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у нападі на поліцейського.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, під час спроби поліцейських припинити протиправні дії та стабілізувати ситуацію чоловік застосував газовий балончик проти працівників поліції.
Також він завдав тілесних ушкоджень заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Правоохоронець дістав травми голови.
Затриманим виявився 23-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших причетних до протиправних дій.
Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що у Львові розслідують обставини події за участі військовослужбовців ЗСУ, працівників поліції та близько 200 цивільних осіб. 8 липня 2026 року на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки.