Українка намагалася ввезти до Польщі три кілограмові зливки золота

Польські митники виявили незаконне перевезення трьох зливків золота на пункті пропуску в Кросценку на кордоні з Україною. Їх намагалася ввезти до Польщі 46-річна громадянка України.

Про це повідомила Національна податкова адміністрація Польщі.

Жінка прибула на пункт пропуску автомобілем у напрямку вʼїзду до Польщі. Під час перевірки з використанням сканера митники виявили, що вона приховує товар під одягом.

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За даними польської сторони, три кілограмові зливки золота були заховані в поясних сумках під одягом жінки. Їхню вартість оцінили приблизно в 1,5 млн злотих.

Золото вилучили для подальшого провадження, яке веде Підкарпатське митно-податкове управління в Перемишлі.

На рахунок можливого штрафу, який загрожує громадянці України, польські службовці також забезпечили 23 400 євро.

Національна податкова адміністрація Польщі нагадала, що люди, які вʼїжджають до ЄС або виїжджають з Євросоюзу, зобовʼязані декларувати перевезення грошових коштів, якщо їхня загальна вартість дорівнює або перевищує еквівалент 10 тис. євро.

Це правило стосується не лише готівки, а й чеків, векселів, грошових переказів та золота у вигляді зливків.